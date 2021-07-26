Ювентус не пропонуватиме Роналду новий контракт – португалець відреагував на рішення туринців
22:24 - Читать на русском
У таборі туринського клубу вирішили не сідати за стіл перемовин з Кріштіану Роналду щодо продовження співпраці.
Ювентус не продовжуватиме з Кріштіану Роналду контракт, який завершується вже влітку 2022-го, повідомляє Sky Sports.
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Причиною цього непопулярного рішення є висока зарплата 36-річного португальця. Сам Кріштіану з розумінням віднісся до цієї інформації та пообіцяв, що це ніяк не вплине на його бажання допомогти Ювентусу перемагати у найближчому сезоні.
Нагадаємо, у 2018 році Юве придбав Роналду у Реала за 117 млн євро.
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