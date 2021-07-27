Украина

СК Днепр-1 в меньшинстве расписал скандальную ничью с Ворсклой с дублем Довбыка – видео голов и обзор матча.

Харьковский Металлист дебютировал в Первой лиге бешеной битвой с Альянсом – два удаления, два пенальти и дубль экс-игрока Монако. "Изнасилование украинского футбола": президент Альянса разразился после судейского произвола в матче.

Киевское Динамо отправилось в Украину после сверхнапряженных сборов. СК Днепр-1 и Черноморец "обменялись" домашними матчами в сезоне 2021/22.

Трансферы

Донецкий Шахтер отпустил Сиприано в Сьон. Минай представил сразу трех новичков – среди них воспитанник Шахтера.

В свою очередь Севилья и Тоттенхэм официально согласовали обмен вингерами. Английский Манчестер Юнайтед договорился с Реалом о переходе Варана.

Другие топ-события

Криштиану Роналду прибыл в расположение Ювентуса. "Старая синьора" не будет предлагать Роналду новый контракт – португалец отреагировал на решение туринцев.

Новый претендент на Ярмоленко, риск Зинченко – что ждет лидеров Украины на старте АПЛ 2020/21 и как это повлияет на сборную. Зато Андрей Лунин провел героический матч за Реал – украинец поразил тренера и заставил вспомнить магию финала ЛЧ, а испанские СМИ пугают.