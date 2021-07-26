Минай намагається підсилити склад за кілька днів до свого старту в чемпіонаті України.

Закарпатський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання відразу трьох новачків.

Минай знайшов заміну Кополовцю

Перший – вінгер Антон Байдал, який виховувався в академії Шахтаря, однак на молодіжному рівні виступав за Маріуполь. Хавбек Ельдар Кулієв також грав у складі азовців і має досвід на рівні УПЛ (7 матчів у минулому сезоні). Третім новачком став опорник Михайло Месхі, який останні три роки захищав кольори угорського Мезекевешда.

Нагадаємо, у минулому сезоні Минай посів останню сходинку УПЛ, однак врятувався від вильоту завдяки пониженню Олімпіка. Нову кампанію закарпатці розпочнуть 31 липня матчем проти Олександрії.

"Я запеклий манчініста": інтерв'ю Де Дзербі – про цілі в Україні, оновлену Серію А, фаворитів на ЛЧ і "Золотий м'яч"