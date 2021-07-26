Браян Хіль став гравцем Тоттенхема, повідомляє прес-служба Севільї. 20-річний іспанець підписав контракт на 5 років, він приєднається до "шпор" по завершенні Олімпійських ігор.

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У зворотному напрямку – в Іспанію – вирушив Ерік Ламела. 29-річний аргентинець виступатиме за андалусійців протягом найближчих трьох сезонів. За неофіційною інформацією, Ерік став частиною угоди, а тому лондонці ще додатково заплатять 25 мільйонів євро Севільї.

Зауважимо, минулий сезон Хіль провів за Ейбар на правах оренди. У його активі 30 матчів у всіх турнірах (4 голи й 4 асисти). Натомість Ерік Ламела зіграв 35 поєдинків (4 м'ячі і 1 результативна передача).

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