Перша ліга, 1 тур

Альянс – Металіст – 0:2

Голи: Балулі, 82 (пен.), 90+2

Нереалізований пенальті: Агапов, 49 (А)

Вилучення: Неплях, 39, Пісний, 79 (обидва – Альянс)

Першим суперником амбітних харків'ян став Альянс, який у минулому сезоні фінішував шостим. Підопічні Кучера окреслили свої прагнення з перших хвилин, створивши кілька моментів. Найбільше виділялися легіонери Балулі та Ріаскос. Перший роздавав розкішні передачі, а другий регулярно опинявся на хороших позиціях і марнував свої моменти. В середині тайму вибухнув Підлепенець – прорвався лівим флангом і потужно пробив у поперечину.

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Перед свистком на перерву становище Альянса стало катастрофічним. Неплях збив суперника на підступах карного майданчика, і арбітр вирішив, що цього достатньо для прямої червоної. Навіть у меншості господарі могли шокувати Металіст після відпочинку. Півзахисник Ралюченко відбив потужний удар рукою – пенальті. Втім, Агапов пробив надто слабко, і Каневцев став героєм епізоду.

Догравав Альянс взагалі вдев'ятьох. Пісний побачив перед собою другу жовту та ще й "привіз" пенальті – Балулі не пробачив. У компенсований час екс-хавбек Монако та Лілля зняв усі питання, розкішно пробивши з дальної відстані – 0:2.

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