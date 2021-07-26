Чорноморець спричинив певні зміни у календарі 2-го та 17-го турів УПЛ.

Домашній матч одеситів проти СК Дніпро-1 у другому турі відбудеться на Дніпро Арені, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Раніше повідомлялося, що газон стадіону Чорноморець перебуває у не найкращому стані та не готовий до сезону. СК Дніпро-1 погодився на своєрідний обмін домашніми матчами з "моряками". Повернення "боргу" повинно відбутися у 17 турі, коли одесити таки зіграють вдома.

Нагадаємо, у стартовому турі Чорноморець розгромно програв Десні (0:3), а СК Дніпро-1 з Ворсклою зустрічається в понеділок.

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