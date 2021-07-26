Поки Андрій Ярмоленко відпочиває після Євро-2020, його Вест Хем знищує такі імениті клуби, як Селтік. Манчестер Сіті тільки починає підготовку до сезону, який стартує вже 7 серпня, а Олександр Зінченко досі на курорті.

Після кожного великого турніру збірних ми бачимо досить дивну та обмежену передсезонну підготовку топ-клубів АПЛ. Манчестер Сіті 59 днів чекає на перший матч після фіналу Ліги чемпіонів. У вівторок, 27 липня команда Гвардіоли в дуже обрізаному складі, фактично однією молодіжкою зійдеться з Престоном – міцним середняком другого за класом англійського дивізіону. Пізній ігровий старт обумовлений тим, що відразу 15 гравців основи були зайняті цього літа на двох головних континентальних першостях планети. Крім того, вплинув і новий спалах коронавірусу, через який дебютний спаринг літа відбудеться за зачиненими дверима.

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За інформацією The Athletic, матч за Суперкубок Англії проти Лестера (7 серпня) пропустять як мінімум Стоунз, Вокер, Стерлінг і Фоден. Усі вони виходять з відпустки лише 8 серпня. Навряд чи варто сподіватися і виходу Едерсона з Жезусом (повертаються у клуб 6 числа). Камбеку Торреса, Родрі та Ляпорта чекають 4 серпня, Де Брюйне та Зінченка – 28 і 29 липня відповідно. Значно раніше підготовку почав Бенжамен Менді, який отримує черговий великий шанс відвоювати позицію лівого захисника в одного з капітанів збірної України. Цими днями до роботи повертається і Жоау Канселу, який пропустив Євро-2020 через COVID-19.

The boys, they are in fact back in town pic.twitter.com/CU32jETbtE — Manchester City, 2020-2021 PL Champions! (@ManCityUS) July 26, 2021

У такій ситуації гравці, які допізна засиділися на турнірі, ризикують пропустити і старт АПЛ (15 серпня проти Тоттенхема). Ситуація Зінченка виглядає однією з найпроблемніших, адже обоє головних конкурентів перебуватимуть у кращому тонусі та раніше беруться до роботи. Англійські ЗМІ та офіційний сайт Манчестер Сіті не просто так наголошують, наскільки важливо для "голодного і готового" Менді заявити про себе зараз. Фанати також в один голос сподіваються, що це може бути сезон великого камбеку того лівого захисника, за якого платили під 60 мільйонів євро. Його ситуацію навіть порівнюють з воскресінням списаного Стоунза.

Уже наприкінці минулого сезону Бенжамен почав вражати в матчах АПЛ (забив переможний гол на полі Лестера, віддав вирішальний асист в іншому виїзному матчі). Звісно, сезон триватиме довго, все ще може змінитися безліч разів, у всіх буде достатньо шансів проявити себе. Однак станом на сьогодні загрозливо реальний варіант такий: Зіна без стабільної ігрової практики підходить до надважливих матчів відбору ЧС-2022. У вересні та жовтні головну команду України чекають 4 ключові поєдинки кваліфікації. А всі ми розуміємо, наскільки важливий тонус Олександра для збірної. Як писав перед Євро авторитетний британський аналітик Майкл Кокс, коли Степаненко, Зінченко і Маліновський у найкращій формі, команда Шевченка здатна на подвиги навіть проти топ-суперників.

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Цікаво, що Ман Сіті не припиняє пошуки лівого фулбека, але Сашка рятує бажання Гвардіоли підсили інші вразливі позиції. Якщо придбати Кейна та Гріліша, грошей на будь-кого іншого не вистачить. Крім того, відлякують непомірні апетити потенційних продавців. Так, Спортінг Лісабон вимагає нереальну ціну за 19-річного Нуну Мендеша (50 млн євро). Імовірно, сага з підписанням зірок збірної Англії триватиме до самого кінця трансферного вікна. Не виключено, що манчестерці так нікого і не придбають, але сама ситуація зіграє на руку Зінченку та іншим лівим захисникам, які не отримають нового конкурента.

Коли Шевченко побачив Ярмоленка після завершення сезону АПЛ, легендарний бомбардир сказав вожаку національної команди: "Ти не граєш в Лондоні? Що ж, зараз тобі потрібно нагадати, наскільки хороший ти у збірній". Екс-вінгер Динамо і Борусії перевершив усі очікування, але навряд чи змусив Девіда Мойєса переглянути своє бачення. Після настільки крутого чемпіонату Європи зазвичай таких гравців або не віддають, або продають за великі гроші. Тут складніший випадок. Ярмоленко у збірній, справді, показує значно вищий рівень, ніж у топ-чемпіонатах. Але й довіри має куди більше. Екс-тренеру МЮ потрібні швидкі витривалі футболісти, які даватимуть стабільний темп атакам.

Так, повернення Лінгарда малоімовірне через високу ціну такого трансферу. Але Бовен, Форналс і Бенрама також здатні закрити фланги атаки. З якою ж легкістю Вест Хем бомбив Селтік, який зараз змагається за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів! У товариському матчі відвантажили команді, яка мала б бути у кращому тонусі, 6 голів. Багато що для Ярмоленка змінив би трансфер Бовена (основного конкурента, який виграв місце на правому крилі, а в це міжсезоння виглядає одним з найкращих серед "молотів") до Ліверпуля. Однак у такому разі Мойєс міг би швидко заміну прикупити.

Усі чутки про Туреччину мають у собі небагато шансів на реалізацію. Надто великий розрив у зарплаті і заради чого – щоб зіграти у нижчій за класом лізі? Очевидно, що після вдалого Євро Ярмола готовий битися і доводити в АПЛ. Хай навіть це буде останній сезон на такому рівні. Зрештою, якщо піде вільним агентом, зможе отримати солідні підйомні від тих же турків через рік. Символічно, що 12 липня Андрій у своєму Інстаграмі згадав річницю переходу до Вест Хема, відзначивши гордість бути членом лондонської команди. Так не чинять ті, хто планує піти.

На жаль, головні інсайдери з The Athletic та наближених до клубу джерел в один голос стверджують, що Мойєс з радістю обміняв би людину, в якої приблизно 7 мільйонів євро зарплати за сезон, на хлопця, який зароблятиме менше, а вноситиме в команду більше. Не обов'язково навіть на цій позиції. Та реальних покупців, які влаштували б обидві сторони, на ринку поки не дуже видно. Усі ці Бешикташі та Фенербахче, таємничі пропозиції з Близького Сходу (Сергій Ребров?) – надто рано і далеко від втілення, досі жодних офіційних перемовин між клубами. Днями з'явилися чути про інтерес Бернлі. Придбати за 3 мільйони фунтів гравця, який коштував 18 і спалахнув на чемпіонаті Європи? Продумані точкові трансфери – стиль "бордових" в останні роки.

Більшість фанатів Вест Хема за те, щоб продати українця цього літа. Екс-хавбек збірної Англії Карлтон Палмер також виступає за такий радикальний варіант. Якщо трансфер у Бернлі реальний, доведеться йти на чималі фінансові поступки. Зарплатний бюджет цього клубу в минулому сезоні становив 100 мільйонів фунтів, нижчий тільки у Вулверхемптона. Тут не зможуть запропонувати і 2,5 млн в англійській валюті, тому імовірність переходу так само невелика. З іншого боку це шанс продовжити свою кар'єру в топ-чемпіонаті.

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Сумно, але в таких випадках часто небажаний гравець залишається до останнього. Немає сумнівів, що Ярмоленко здатен себе показати. Хай навіть не в кожному турі з тижня в тиждень і не на 7 мільйонів річних. Але він все ще не дуже вписується у плани і бачення Мойєса. Стати хоча б гравцем ротації буде за таких умов ще досить щасливим варіантом. Адже відсутність передсезонної підготовки (Андрій так само, як і Зінченко та кілька партнерів по Вест Хему, ще не повернувся з відпустки) – зовсім не єдиний мінус.