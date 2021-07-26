Ворскла вийшла вперед на 7 хвилині завдяки дальньому удару Степанюка. Є питання до голкіпера дніпрян Євгена Паста, адже м'яч летів близько до центра воріт. У другому таймі команда Йовічевіча ще й залишилася в меншості. Капітан Логінов вдруге небезпечно зіграв прямою ногою і був покараний другою жовтою карткою.

СК Дніпро-1 у меншості розписав бойову нічию з Ворсклою – Довбик оформив дубль, Йовічевіч отримав вилучення

Парадоксально, але незабаром СК Дніпро-1 відігрався. Довбик прибрав ветерана Яворського і потужно пробив під стійку. Ворскла повернула перевагу не без допомоги нового капітана суперника – Сватка. Центрбек дніпрян не порозумівся з Пастом та ефектно закинув м'яч у власні ворота. Щоправда, упродовж атаки була підозра на офсайд у гравця полтавців. Бригада арбітрів вирішила компенсувати цю несправедливість. Довбик оформив дубль, врятувавши очко для своєї команди. Щоправда, є один нюанс – в момент передачі форвард перебував у велетенському офсайді, який судді також проігнорували.