Карло Анчелотті має чимало проблем за три тижні до старту Прімери. Мадрид продемонстрував жахливий футбол на легендарному Айброксі. Публічна прем'єра італійського фахівця завершилася сенсаційною ганьбою у Глазго. Команда Стівена Джеррарда душила іменитого суперника протягом усього матчу, а підсумкові 2:1 слабко відображають реальну картину. Реал повинен був пропускати значно більше.

Лунін не врятував Реал від поразки у спарингу з командою Джеррарда

У першому таймі Рейнджерс влаштував справжнє бомбардування володінь Луніна. Господарі завдали аж 13 (!) ударів по воротах українця, з 8-ма потрапляннями у площину. Наш кіпер крутився як білка в колесі, зрештою саме його блискуча реакція дозволила мадридцям зберегти ворота на замку після стартових 45 хвилин. Півзахисту Реала взагалі не існувало, а експериментальна оборона – Одріосола, Чуст, Начо, Марсело – відбивалася з великими труднощами.

За тотальної переваги чемпіонів Шотландії на перший план вийшли сейви Луніна. Наш чемпіон світу (U-20) парирував кілька ударів впритул, класно зреагував на постріл зі штрафного, і, щонайголовніше, не помилявся у повітрі. Майже ідеальний виступ, якщо не враховувати двох-трьох неточних передач, коли Мадрид намагався виходити з-під пресингу через воротаря.

Але й тут потрібно віддати Андрію належне. Він не боявся витягувати суперників на себе, піднімаючись досить високо а-ля Нойєр. Це одне з нововведень Анчелотті, яке може стати ахіллесовою п'ятою Куртуа. Мадридська преса неодноразово писала, що Лунін краще грає ногами. І справді, він гармонійно виглядав у контролі, не поспішав розлучатися з м'ячем, завжди намагався знайти оптимальне рішення. Тренеру воротарів Реала Луїсу Льопісу, схоже, усе подобалося. Він підбадьорював підопічного оплесками.

Матч проти Рейнджерс став ковтком свіжого повітря для голкіпера збірної України. Протягом останніх тижнів ЗМІ відправляли його то в Гранаду, то в Ов'єдо. Натомість, деякі експерти критикували за нібито відсутність амбіцій, мовляв, Луніну потрібно зняти рожеві окуляри, сидіти під Куртуа – не варіант. Проте Андрій продовжував працювати. Наші мадридські колеги постійно відзначають, що за рівнем самовіддачі на тренуваннях він узагалі нікому не поступається. Що ж, перший офіційний спаринг "королів" це підтвердив.



Ба більше, Лунін був визнаний найкращим гравцем Реала за версією трьох великих газет Іспанії – AS, Marca та Mundo Deportivo. Перша, зокрема, порівняла перформанс українця з магічним вечором Касільяса на Айброксі у 2002-му. Тоді, у фіналі Ліги чемпіонів проти Байєра, юний Кас замінив травмованого Сесара і з кількома карколомними сейвами фактично приніс Мадриду титул.

Цікаво, що саме після того матчу Ікер остаточно закріпився на позиції першого номера... Навряд чи AS натякає на зміни в ієрархії воротарів Реала, утім певний символізм тут простежується. "Шоу сейвів Луніна", – резюмує видання, виставивши вихованцеві Дніпра і Металіста максимальний бал (3).

Marca порівняла Луніна з восьминогом, який попри два пропущені м'ячі врятував Реал від ще більшої ганьби. Та на цьому компліменти не завершуються. Авторитетний журналіст Пабло Поло у своїй авторській колонці підкреслює, що королівський клуб насправді має не одного, а двох висококласних кіперів: "У нас є ще один хороший воротар, не лише Куртуа! Дебютна гра під керівництвом Анчелотті? Якщо Лунін заслужений MVP, цим все сказано. У першому таймі українець запам'ятався трьома шикарними сейвами. Надійний внизу та нагорі. Правда в тому, що у Реала є прекрасна заміна Куртуа. Тепер усі переконалися".

Defenca Central теж поставив Андрію найвищу оцінку (8), щоправда стільки ж отримав і Родріго – автор єдиного результативного удару у складі "бланкос". "Український воротар запобіг великому погрому. У нього не було жодних шансів під час гольових атак Рейнджерс. Його просто розстрілювали. Зате в першому таймі Лунін показав справжній клас, три сейви найвищого ґатунку. Саме завдяки надійній грі свого кіпера Мадрид уникнув побиття. Без сумніву, разом з Родріго, це найкращий гравець "бланкос".

Популярний футбольний блогер "Mancuer" вважає, що Реалу потрібно зберегти Луніна будь-якою ціною. "Так, Куртуа – один з найкращих на планеті, так, Лунін не виграє у нього конкуренцію найближчим часом, але попереду в українця – велике майбутнє. Реал не може втратити настільки цінний актив. Лунін володіє екстраординарними якостями. Єдина проблема – це Куртуа. Я вважаю, що Анчелотті повинен підійти до цієї ситуації більш інтелігентно. Як саме? Нехай частіше проводить ротації, не лише в Кубку Іспанії. Нічого б не сталося, якби Лунін отримав кілька матчів у лізі". Тривожний меседж для бельгійця, чи не так?

З цією думкою повністю погоджуються прихильники мадридського гранда. Соцмережі буквально рясніють схвальними відгуками щодо виступу нашого футболіста.

"Лунін на власній планеті. Який сейв".

