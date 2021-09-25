Карлос Де Пена залишається в Динамо / офіційний сайт клубу

Україна

Динамо зберегло Карлоса Де Пену, підписавши новий контракт з уругвайцем. Попередня угода з хавбеком завершувалася наприкінці року, а легіонер "біло-синіх" мав низку пропозицій від інших клубів. Тим часом Динамо прибуло до Львова на матч із Рухом – лідер киян Віталій Буяльський не допоможе своїй команді.

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