Головні новини футболу 24 вересня: Динамо зберегло легіонера, результати жеребкування Кубка, Барселона залишила Кумана
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 вересня.
Україна
Динамо зберегло Карлоса Де Пену, підписавши новий контракт з уругвайцем. Попередня угода з хавбеком завершувалася наприкінці року, а легіонер "біло-синіх" мав низку пропозицій від інших клубів. Тим часом Динамо прибуло до Львова на матч із Рухом – лідер киян Віталій Буяльський не допоможе своїй команді.
Стартував 9-й тур УПЛ. Ворскла обіграла Колос на виїзді, а кіпер полтавців Дмитро Різник відбив пенальті – відеоогляд поєдинку.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України – Динамо і Шахтар вступають у боротьбу за трофей і отримали цікавих суперників.
Україна – Боснія і Герцеговина: продаж квитків на матч відбору до ЧС-2022 призупинений. Чи зможуть "синьо-жовті" розраховувати на підтримку заповнених трибун Арени Львів, поки невідомо.
Наші за кордоном
Олександр Зінченко близький до повернення з лазарету Манчестер Сіті. Через ушкодження українець пропустив два останні матчі своєї команди.
Карло Анчелотті анонсував дебют Андрія Луніна у поточному сезоні в офіційних матчах за Реал. Наставник "вершкових" запевнив, що дасть шанс кіперу збірної України проявити себе у складі мадридського гранда.
Руслан Маліновський може зіграти проти Інтера. Хавбек збірної України потрапив у заявку Аталанти. А от Віктор Коваленко не допоможе Спеції в протистоянні з Міланом, продовжуючи відновлення від травми.
Микола Кухаревич дебютував у чемпіонаті Бельгії "українським дербі" проти Едуарда Соболя і його Брюгге.
Світ
Рональд Куман продовжить тренувати Барселону, хоча команда не може виграти вже три матчі. Наставник отримав ще один шанс (можливо, останній), але в наступних двох поєдинках не буде присутній на тренерській лаві через дискваліфікацію.
Баварія впевнено розібралася з аутсайдером Бундесліги перед домашнім матчем проти Динамо в Лізі чемпіонів.
Голодуючі Поволжя-7: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – слід Зінченка, Ракицький мріє про Київ. Традиційна щорічна рубрика від "Футбол 24".
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