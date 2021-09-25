Украина

Динамо сохранило Карлоса Де Пену, подписав новый контракт с уругвайцем. Предыдущее соглашение с хавбеком истекало в конце года, а легионер "бело-синих" имел ряд предложений от других клубов. Тем временем Динамо прибыло во Львов на матч с Рухом – лидер киевлян Виталий Буяльский не поможет своей команде.

Стартовал 9-й тур УПЛ. Ворскла обыграла Колос на выезде, а кипер полтавчан Дмитрий Ризнык отбил пенальти – видеообзор поединка.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины – Динамо и Шахтер вступают в борьбу за трофей и получили интересных соперников.

Украина – Босния и Герцеговина: продажа билетов на матч отбора к ЧМ-2022 приостановлена. Смогут ли "сине-желтые" рассчитывать на поддержку заполненных трибун Арены Львов, пока неизвестно.

Наши за границей

Александр Зинченко близок к возвращению из лазарета Манчестер Сити. Из-за повреждения украинец пропустил два последних матча своей команды.

Карло Анчелотти анонсировал дебют Андрея Лунина в текущем сезоне в официальных матчах за Реал. Наставник "сливочных" заверил, что даст шанс киперу сборной Украины проявить себя в составе мадридского гранда.

Руслан Малиновский может сыграть против Интера. Хавбек сборной Украины попал в заявку Аталанты. А вот Виктор Коваленко не поможет Специи в противостоянии с Миланом, продолжая восстановление от травмы.

Николай Кухаревич дебютировал в чемпионате Бельгии "украинским дерби" против Эдуарда Соболя и его Брюгге.

Мир

Рональд Куман продолжит тренировать Барселону, хотя команда не может выиграть уже три матча. Наставник получил еще один шанс (возможно, последний), но в следующих двух поединках не будет присутствовать на тренерской скамье из-за дисквалификации.

Бавария уверенно разобралась с аутсайдером Бундеслиги перед домашним матчем против Динамо в Лиге чемпионов.

Голодающие Поволжья-7: список украинцев, выступающих в чемпионате России – след Зинченко, Ракицкий мечтает о Киеве. Традиционная ежегодная рубрика от "Футбол 24".

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