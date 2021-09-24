На поєдинок відбору до ЧС-2022 за участі збірної України може завітати менша кількість уболівальників, ніж планувалось раніше.

Реалізація перепусток на домашню зустріч кваліфікації на Мундіаль проти Боснії і Герцеговини тимчасово призупинена, повідомляє прес-служба УАФ.

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Причина доволі очікувана – погіршення епідеміологічної ситуації в країні, пов’язане зі зростанням показників захворюваності на COVID-19. Зазначається, що УАФ слідкує за цією ситуацією і найближчим часом планує відновити продаж квитків. Всі перепустки, придбані раніше, залишаються дійсними.

Нагадаємо, збірна України зіграє з Фінляндією 9 жовтня на виїзді, а 12 числа у Львові прийме Боснію і Герцеговину. Після 5-ти матчів "синьо-жовті" набрали 5 очок і посідають друге місце в групі D.

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