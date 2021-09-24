Спортивний директор Барселони Рамон Планес вважає, що Рональд Куман ще може врятувати ситуацію.

"Куман користується нашою підтримкою. У неділю відбудеться ще один матч, і ми разом з фахівцем. Він наш тренер.

"Де ж Лео Мессі?", – фанати Кадіса познущались над Барселоною принизливим хітом

Ми перебуваємо у новому циклі, і у нас є якісні гравці з великим майбутнім", – цитує Планеса RMC Sport.

Нагадаємо, вже третій матч поспіль Барселона не може перемогти. 26 вересня каталонці зіграють вдома проти Леванте, цей матч і повинен визначити майбутнє Рональда Кумана на посаді головного тренера "блаугранас".

Барселона у меншості розписала нічию з Кадісом – Куман був вилучений і впритул наблизився до відставки