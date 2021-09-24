Барселона визначилась з долею Кумана після гри з Кадісом – заява керівництва клубу
10:33 - Читать на русском
Спортивний директор Барселони Рамон Планес вважає, що Рональд Куман ще може врятувати ситуацію.
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"Куман користується нашою підтримкою. У неділю відбудеться ще один матч, і ми разом з фахівцем. Він наш тренер.
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Ми перебуваємо у новому циклі, і у нас є якісні гравці з великим майбутнім", – цитує Планеса RMC Sport.
Нагадаємо, вже третій матч поспіль Барселона не може перемогти. 26 вересня каталонці зіграють вдома проти Леванте, цей матч і повинен визначити майбутнє Рональда Кумана на посаді головного тренера "блаугранас".
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