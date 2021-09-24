Поєдинок у Ковалівці між Колосом і Ворсклою відкривав програму 9-го туру УПЛ. Гості в разі перемоги могли б піднятись на третю позицію в таблиці, а от господарям звитяга була важливішою у психологічному плані – свій другий матч у сезоні вони виграли тільки тиждень тому. Втім, турнірна мотивація теж була присутня, адже вони відставали від зони єврокубків на сім залікових балів, маючи матч у запасі.

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Початок зустрічі виявився доволі цікавим. Вже на 4-й хвилині Колос міг відкривати рахунок внаслідок подачі з кутового, яку ударом головою замкнув Гавриш. М'яч пролетів у сантиметрах від дальньої стійки, а Ворскла одразу ж відповіла дальнім пострілом Рангела, який без проблем взяв Фесюн. Набагато важче голкіперу було на 8-й хвилині – Тілль зі стандарту влучив у поперечину, а в атаці другим темпом Кане пробив з правого кута штрафного. Фесюн спіймав сферу.

Після цього гра вирівнялась. Ворскла виглядала дещо активніше, але реальних моментів на полі не виникало. На 27-й же хвилині полтавці через пошкодження втратили Чеснакова, замість якого довелося випускати Челядіна – заміна виявилась провальною, адже вже на 28-й Артем збив у власному карному майданчику Чурка. Максим Козиряцький призначив пенальті, а сам же В'ячеслав його пішов виконувати, пробивши у лівий нижній кут. Різник парирував!

Покарання за марнотратство прилетіло через сім хвилин: Степанюк розігнав контратаку й завершив її ефектним черпачком на правий край штрафного, звідки потужно вистрілив Тілль – Фесюн парирував перед собою, а Олів'є одразу ж пробив ще раз. Гавриш міг винести м'яч з лінії, але той пролетів повз нього. 0:1! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву.

У роздягальні Сергій Кузнєцов провів заміну, випустивши Дениса Костишина замість Ренана, на 54-й хвилині він ще й випустив Задою (Богданов відправився на "банку"). Довгий час ці ходи не приносили ковалівцям зиску. Ворскла навіть більше володіла м'ячем (55% ігрового часу), але на 58-й хвилині син колишнього наставника Колоса нагадав про своє перебування на полі. Ден потужно пробив з дистанції, змусивши Різника виконувати красивий сейв!

На 67-й хвилині господарі змарнували ще одну гольову нагоду: після подачі з кутового м'яч підрізали на дальню стійку під удар Лисенку метрів з шести – Володимир стріляв у ближній кут, однак Різник врятував Ворсклу! Втім, між цими двома моментами вболівальники не побачили жодного цікавого епізоду, окрім неточного удару Кане з дистанції.

На жаль, в наступні 20 хвилин основного часу футболу на полі не було. Ворскла понуро катала м'яч без загострення, організувавши лишень один невдалий розіграш стандарту, а у Колоса взагалі нічого не вдавалося. Здавалося, що до фінального свистка команди не створять жодного моменту, однак на 89-й хвилині полтавці могли забити гол завдяки класній комбінації – в її завершенні Пуцлін пробив метрів з 19-ти. Вийшло занадто високо. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ворскли.

Таким чином, "зелено-білі" набрали 18 очок, піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці УПЛ. Колос, маючи 8 залікових балів, поки що залишається на десятій сходинці.

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