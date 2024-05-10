Ангеліна Забарна, дружина захисника Борнмута та збірної України Іллі Забарного, розповіла, як її чоловік

"Нещодавно загинув військовий – знайомий моєї подруги. І футболку Іллі поклали йому в труну, тому що він дуже довго мріяв про неї. Ілля, звісно ж, передав, він багато футболок давав на фронт", – поділилась Ангеліна Забарна у випуску Трендець.

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Слід додати, що Забарний проводить дуже впевнений сезон у Борнмуті – захисника обирали найкращим гравцем команди в минулому місяці.

Зауважимо, що Ілля провів за "вишень" 40 матчів у цьому сезоні в усіх змаганнях, записавши до свого активу 1 гол.

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