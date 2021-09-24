Нова сторінка в протистоянні Тухеля і Гвардіоли, битва чемпіона та претендента в Мілані, Гладбахська битва двох Борусій, екзамен Вільяреалом для Анчелотті, Дербі Північного Лондона та дуель Саррі та Моурінью в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Челсі – Манчестер Сіті

25 вересня, 14:30. Лондон, Стемфорд Брідж

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Туманний Альбіон живе очікуванням головного протистояння осені в Прем'єр-лізі. Британська столиця прийме двобій основних претендентів на чемпіонський титул – Челсі та Манчестер Сіті. Тренерські дуелі Томаса Тухеля і Хосепа Гвардіоли вийшли на шлях утвердження нової класики. Навряд у Пепа прямо зараз є незручніший опонент, аніж німецький фахівець. Із моменту свого переїзду на Стемфорд Брідж у січні Тухель виграв усі три матчі проти команди Гвардіоли – в 1/2 фіналу Кубка Англії, в чемпіонаті та, нарешті, у фіналі Ліги чемпіонів.

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Та суботній поєдинок вигідно відрізняється від трьох попередніх. Тепер фаворитом є Челсі. "Синій" болід явно на ходу, а от гальмування Ман Сіті помітне неозброєним оком. Якщо Тухель зібрав оптимальний для свого світогляду склад, то Гвардіола нині в пошуках частинок для заведення механізму. Торік, однак, "містяни" були в схожій ситуації, але завершили сезон чемпіоном Англії з комфортним відривом. Для повторення цього фокусу Сіті навіть необов'язково перемагати Челсі зараз. Проте, перспективи сезону 2021/22 для обох команд можна буде помітити.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Інтер – Аталанта

25 вересня, 19:00. Мілан, Джузеппе Меацца

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Двобій грандів запланували і на Апеннінах. До чинного чемпіона в гості приїде Аталанта з Русланом Маліновським. Посеред тижня бергамаски впоралися з командою, що кілька років намагалася стати копією "Богині" – Сассуоло. Показово, що команда Джан П'єро Гасперіні здобула перемогу завдяки латералям Госенсу та Дзаппакості з постійними вриваннями списаного в збірній України хавбека. Флангове протистояння, вочевидь, буде головним у битві з Інтером на Джузеппе Меацца.

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"Нерадзуррі" поки безболісно пережили прощання з Конте та двома зірками першої команди. Сімоне Індзагі вніс кілька косметичних коректив у робочий механізм і навіть залишив основною формацію з трьома центрбеками. Щоправда, з крайніми оборонцями ситуація складніша. Новий алленаторе все ще в пошуках оптимальної комбінації та постійно перевіряє можливості Дарміана, Дімарко та Дюмфріса. Перспективи останнього наразі виглядають найкращими. А його флангова дуель із потужним Госенсом стане окрасою суботнього матчу.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Борусія Менхенгладбах – Борусія Дортмунд

25 вересня, 19:30. Менхенгладбах, Борусія-парк

Телетрансляція на каналі Setanta Sports+, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Завжди принциповий поєдинок двох Борусій цьогоріч отримав додаткове навантаження. Провідний німецький фахівець Марко Розе оформив скандальний переїзд із Гладбаха в Дортмунд. Кинувши оком на стартові результати команд, напрошується висновок про далекоглядність тренера. "Джмелі" здобули 4 перемоги в п'яти турах і намагаються не відстати від Баварії бодай до зими. Та матчі Борусії Д нагадують карнавал, а бразильська "система" в стилі "заб'єте, скільки зможете, а ми – скільки захочемо" може дати збій у будь-який момент. Натомість Борусія М після класного 1-го туру (1:1 з Баварією при явній перевазі) втрапила в штопор – розгром від Байєра, невиразні поразки від Уніона та Аугсбурга, лише одна перемога (3:1 з Армінією). Команді Аді Хюттера пора гучно про себе нагадати. Кращої вивіски для повернення годі й придумати.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Реал – Вільяреал

25 вересня, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Лідер чемпіонату на домашній арені прийме наймиролюбніший колектив Ла Ліги. Вільяреал за стартові п'ять турів примудрився 4 матчі звести внічию (3 з них – нульові). Та посеред тижня "Жовту субмарину" прорвало. Команда Унаї Емері відвантажила чотири м'ячі Ельче та осіла в середині турнірної таблиці. У попередньому сезоні обидві зустрічі левантійців із Королівським клубом були доволі рівними. Тепер Вільяреал прагнутиме як мінімум продовжити власну серію без поразок.

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Однак, хлопцям Емері буде нелегко. Поки іспанська преса всіма софітами підсвічує кризовий стан Барселони, караван Карло Анчелотті впевнено бере свої очки. І якщо в стартових турах "вершкові" перемоги часом виглядали натужними, то в ніч проти четверга Реал без зайвих питань знищив Мальорку (6:1). Після прогресу Вінісіуса та Родріго керманич мадридців взявся за Асенсіо. Анчелотті відсунув його в центр поля, а іспанець увійшов у нову роль (маючи за спиною Вальверде і Камавінгу) та оформив хет-трик.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Арсенал – Тоттенхем

26 вересня, 18:30. Лондон, Емірейтс

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Дербі Північного Лондона змусить битися сильніше серця давніх шанувальників АПЛ. Звісно, зараз Арсенал і Тоттенхем не на провідних ролях. Проте, обидва лондонські колективи прагнуть перебудуватися і повернутися нагору. На цьому подібності "канонірів" і "шпор" не завершуються. Навіть їхні стартові матчі в чемпіонаті стали дзеркальними. Тоттенхем розпочав із трьох поспіль перемог, а потім двічі розгромно програв. Арсенал же розпочав з трьох поразок, а потім двічі мінімально виграв.

І Мікель Артета, і Нуну Ешпіріту Санту продовжують пошуки ідеальних ігрових поєднань. Обоє тренерів мають кадрові проблеми та складні взаємини з кількома гравцями. Однак, від іспанця і португальця чекають результатів. Важливий, передісум для вболівальників, матч мав би стати хорошою сценою для показу власних досягнень. Проте, поки особливими здобутками похвалитися тренери не можуть. Тож обережний матч, найімовірніше, зі старту йтиме до нічиєї.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Лаціо – Рома

26 вересня, 19:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Дербі делла Капітале отримало штучне дихання і рекрутуватиме нових поціновувачів кальчо. З падінням популярності Серії А на початку століття зменшилася і кількість фанатів столичних команд у різних куточках планети. Кілька років тому поява зірок першої величини на чолі з Кріштіану Роналду повернула інтерес до чемпіонату Італії. Тепер зірки поїхали, але першість взялася заманювати глядачів інтригою і тренерськими протистояннями.

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Минулого літа Лаціо та Рома зробили серйозні інвестиції, запросивши на посади алленаторе Мауріціо Саррі та Жозе Моурінью. Лише сам факт появи таких майстрів цеху різко підвищив шанси обох колективів фінішувати в топ-4. Поки краще виходить у "вовків". Підопічні "Особливого" тренера взяли 12 очок у п'яти турах і прагнутимуть закріпитися серед лідерів і після дербі. На фоні емоційного спалаху сусідів із Роми, запрограмованого приїздом ексцентричного Моурінью, Лаціо виглядає слабше. Та потенційно "орли" можуть нав'язати боротьбу за титул, якщо швидко всотять ідеї Саррі. Словом, буде цікаво.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

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