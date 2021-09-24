Півзахисник Спеції Віктор Коваленко не зможе допомогти своїй команді у матчі 6-го туру проти Мілана.

Матч між Спецією та Міланом відбудеться без Віктора Коваленка, який продовжує відновлюватись від пошкодження, повідомляє офіційний сайт "орлят".

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Окрім українця, "орли" не зможуть розраховувати на Рецу, Коллі, Агуделлу та Леонардо Сену, які також заліковують травми. Мартіна Ерліча ж планують залишити поза грою, аби хорват не зазнав рецидиву.

До слова, матч Спеція – Мілан відбудеться 25 вересня, початок зустрічі о 16:00. Наразі команда українця посідає 17 місце з 4 очками в активі.

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