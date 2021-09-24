Ворскла мінімально переграла Колос у 9-му турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Гості заволоділи ініціативою, а першу справжню нагоду забити мали на стандарті. Олів'є Тілль красиво перекинув стінку, але ковалівців врятувала поперечка. Колос мав ще гостріший момент – пенальті. Але удар В'ячеслава Чурка парирував Дмитро Різник.

Ворскла втримала мінімальну перемогу над Колосом, піднявшись на третю позицію в УПЛ – Різник парирував пенальті

Віддячив кіперу Ворскли Тілль, який відзначився голом наприкінці першого тайму. По перерві ковалівці намагались відігратись, але старання були марними. Полтавці набрали 18 очок і піднялись на третю сходинку, Колос із 8-ма заліковими балами залишився десятим.