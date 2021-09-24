Брюгге та Льовен зустрілись у 9-му турі чемпіонату Бельгії. В поєдинку взяли участь одразу два наші співвітчизники – Микола Кухаревич і Едуард Соболь.

Ліга Жупіле, 9-й тур

Брюгге – Льовен – 1:1

Голи: Мата, 77 – Озкачар, 42

Протистояння зі старту починали Едуард Соболь і Микола Кухаревич. Якщо захисник цього сезону є гравцем основи, то для форварда це був дебют за новий клуб (він орендований у французького Труа на рік).

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"Синьо-чорні" на правах господарів набагато активніше провели перший тайм та повністю переважали Льовен. Але відзначитись вдалось саме гостям. Озкачар чудово зорієнтувався після подачу з кутового і забив. Це був єдиний удар команди Кухаревича у площину воріт за матч!

️Cenk Ozkacar’in goluyle Oud Leuven Club Brugge karsisinda 1-0 one geciyor.



️Cenk Ozkacar’in bu sezonki 2. golu️?



pic.twitter.com/XqwC9HzMGo — Türk Gurbetçi Futbolcu Performansları (@TGFP__) September 24, 2021

На 56 хвилині Миколу замінили, а його колектив продовжив відчайдушно відбивати навали Брюгге. Здавалось, самовіддача оборонців та героїзм голкіпера Ромо поможуть Льовену вистояти, але на 77-й чинні чемпіони дотиснули. Мата протягнув м'яч флангом, змістився у центр і потужно пробив у ближній кут. На останніх миттєвостях момент мав Соболь, але круглий після його удару влучив у суперника.

1:1 – Брюгге набрав 18 очок і залишився на вершині турнірної таблиці чемпіонату Бельгії. Льовен тепер у своєму активі має 8 залікових балів, але не покинув зону вильоту.

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