Кухаревич дебютував за Льовен у дербі українців проти Соболя – Брюгге сенсаційно втратив очки, але зберіг лідерство
Брюгге та Льовен зустрілись у 9-му турі чемпіонату Бельгії. В поєдинку взяли участь одразу два наші співвітчизники – Микола Кухаревич і Едуард Соболь.
Ліга Жупіле, 9-й тур
Брюгге – Льовен – 1:1
Голи: Мата, 77 – Озкачар, 42
Протистояння зі старту починали Едуард Соболь і Микола Кухаревич. Якщо захисник цього сезону є гравцем основи, то для форварда це був дебют за новий клуб (він орендований у французького Труа на рік).
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"Синьо-чорні" на правах господарів набагато активніше провели перший тайм та повністю переважали Льовен. Але відзначитись вдалось саме гостям. Озкачар чудово зорієнтувався після подачу з кутового і забив. Це був єдиний удар команди Кухаревича у площину воріт за матч!
На 56 хвилині Миколу замінили, а його колектив продовжив відчайдушно відбивати навали Брюгге. Здавалось, самовіддача оборонців та героїзм голкіпера Ромо поможуть Льовену вистояти, але на 77-й чинні чемпіони дотиснули. Мата протягнув м'яч флангом, змістився у центр і потужно пробив у ближній кут. На останніх миттєвостях момент мав Соболь, але круглий після його удару влучив у суперника.
1:1 – Брюгге набрав 18 очок і залишився на вершині турнірної таблиці чемпіонату Бельгії. Льовен тепер у своєму активі має 8 залікових балів, але не покинув зону вильоту.
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