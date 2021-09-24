Руслан Маліновський опинився у списку з 22-х гравців, які вирушать на зустріч 6-го туру Серії А проти Інтера. Про це рапортує прес-служба клубу.

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Варто зауважити, що у нинішньому сезоні українець не так фєерить, як це було у попередньому. Зараз в активі Руслана один результативний пас у п'яти зустрічах італійської першості.

До слова, поєдинок Інтер – Аталанта відбудеться завтра, 25 вересня, на Джузеппе Меацца. Перед очним протистоянням "нерадзуррі" мають 13 очок і йдуть другими, "Богиня" ж з 10-ма пунктами розташувалась п'ятою.

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