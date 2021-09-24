Програму 6-го туру чемпіонату Німеччини відкривав поєдинок на "Троллі Арена", де Гройтер Фюрт приймав Баварію. Мюнхенці підійшли до зустрічі з 4-матчевою серією перемог при сумарному рахунку 19:3, причому в попередньому турі вони відвантажили у ворота Бохума 7 голів – "трилисники" ж не виграли жодного разу після повернення в першу Бундеслігу, бовтаючись на дні таблиці. Словом, фаворит був очевидним. "Рекордмайстери" приїхали розім'ятися перед битвою з Динамо в ЛЧ.

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Гості одразу зі стартовим свистком захопили ініціативу, відкривши рахунок на 10-й хвилині внаслідок прориву Девіса по флангу. Після його прострілу м'яч відскочив на лінію карного майданчика під удар Мюллеру – Томас спрямував сферу точнісінько під ліву стійку. 0:1! Завдяки цьому голу він вийшов на третє місце у списку бомбардирів Баварії, залишивши за спиною Карла-Хайнца Румменіге.

В середині першого тайму мюнхенці подвоїли перевагу красивим пострілом Кімміха з-за меж штрафного. М'яч влетів у правий нижній кут – 0:2! Перед свистком на перерву міг і третій гол залетіти, однак Лєвандовскі, замикаючи подачу Кімміха ударом п'яткою, влучив у поперечку. Гройтер Фюрт теж мав нагоду забити з кутового – навіс замикав Грісбек, але м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою. Грін намагався підправити його у ворота, але не встиг.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги Баварії в рахунку. Втім, на 48-й хвилині у господарів з'явився шанс на сенсацію – Грін після класної комбінації почав прорив до воріт Нойєра, а Павар зупинив його фолом останньої надії. Арбітр показав Бенжамену червону картку. Мюнхенці залишились у меншості.

На жаль для Гройтер Фюрта, цей факт аж ніяк не допоміг покращити ситуацію на полі. "Трилисники" в наступні 20 хвилин навіть жодного удару не провели, в той час як у гостей їх було аж три. На 68-й же хвилині "рекордмайстери" закрили гру: Кімміх виконав подачу зі стандарту на Лєвандовскі, а Грісбек у спробі завадити Роберту на замиканні зрізав м'яч у власні ворота – 0:3.

Після цього Баварія розслабилась, давши супернику певну свободу в атаці. На 82-й хвилині активність господарів навіть могла завершитись голом у порожні ворота (Девіс підстрахував Нойєра), а на 88-й Гройтер Фюрт таки забив гол престижу – це свіжий Іттен пробив головою після навісу з правого флангу. Точно в дальній кут. 1:3! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Таким чином, Баварія набрала 16 очок, зберігаючи лідерство у турнірній таблиці, хоча Вольфсбург тримається на відстані трьох залікових балів. Гройтер Фюрт же залишився на останній позиції, маючи всього 1 пункт в активі.

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