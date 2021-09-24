Головний тренер киян Мірча Луческу визначився з обоймою гравців, які зможуть взяти участь у поєдинку 9-го туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні "біло-сині" з тренерським штабом вилетіли у Львів на поєдинок з Рухом. Луческу взяв із собою 22-х футболістів, повідомляє прес-служба Динамо.

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У заявці на поєдинку відсутній лідер киян Віталій Буяльський. 28-річний хавбек пропускатиме зустріч із львів'янами через перебір жовтих карток.

Список динамівців на матч проти Руха:

Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет;

Захисники: Миколенко, Шабанов, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора;

Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Вербіч;

Нападники: Шкурін, Супряга, Вітінью.

До слова, протистояння Динамо і Руха відбудеться вже завтра, 25 вересня, на Арені Львів. Стартовий свисток пролунає о 19:30.

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