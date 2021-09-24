Динамо вирушило на матч з Рухом без Буяльського
Головний тренер киян Мірча Луческу визначився з обоймою гравців, які зможуть взяти участь у поєдинку 9-го туру української Прем'єр-ліги.
Сьогодні "біло-сині" з тренерським штабом вилетіли у Львів на поєдинок з Рухом. Луческу взяв із собою 22-х футболістів, повідомляє прес-служба Динамо.
Кубок України: Динамо і Шахтар вступають у бій матчами проти представників УПЛ – іронія жеребкування 1/8 фіналу
У заявці на поєдинку відсутній лідер киян Віталій Буяльський. 28-річний хавбек пропускатиме зустріч із львів'янами через перебір жовтих карток.
Список динамівців на матч проти Руха:
Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет;
Захисники: Миколенко, Шабанов, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора;
Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Вербіч;
Нападники: Шкурін, Супряга, Вітінью.
До слова, протистояння Динамо і Руха відбудеться вже завтра, 25 вересня, на Арені Львів. Стартовий свисток пролунає о 19:30.
"Маріуполь виправдав своє існування": несподівана причина тріумфу Шахтаря у Суперкубку і страх перед Баварія – Динамо