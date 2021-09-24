У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України 2021/22. Усі пари цієї стадії турніру – на "Футбол 24".

Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України стартувало о 12:00 за київським часом. На цьому етапі свій шлях розпочнуть вітчизняні гранди – Динамо і Шахтар.

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До цього раунду турніру пробилися СК Дніпро-1, Ворскла, Олександрія, Зоря, Верес, Рух, Колос, Металіст 1925, Чорноморець, Маріуполь, Львів, а також представники Першої ліги – Металіст і Альянс із Липової Долини. Доповнив список друголіговий ЛНЗ із Черкас.

Зрештою, київське Динамо поїде в гості до принципового опонента – Маріуполя. Натомість Шахтар зустрінеться із Чорноморцем в Одесі. Зайва інтрига обох матчів те, що в складі приазовців виступають чимало орендованих донеччан, а за "моряків – вихованці Динамо.

Усі пари 1/8 фіналу Кубка України:

Альянс – Львів

Верес – Ворскла

ЛНЗ – СК Дніпро-1

Рух – Зоря

Маріуполь – Динамо

Металіст – Колос

Металіст 1925 – Олександрія

Чорноморець – Шахтар

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