У тренерського штабу Пепа Гвардіоли серйозні проблеми перед складним періодом. Протягом тижня Ман Сіті належить зіграти проти Челсі, ПСЖ та Ліверпуля.

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За інформацією Мanchester Еvening News, Амерік Ляпорт та Джон Стоунз пропустять через травми ще два тижні. Водночас Ілкай Гюндоган приєднався до Олександра Зінченка та Родрі, які невдовзі повинні покинути клубний лазарет. Але сумнівно, що вони зможуть зіграти з Челсі вже у суботу.

Нагадаємо, Зінченко отримав пошкодження перед матчем із Саутгемптоном, через яке також пропустив матч у Кубку англійської ліги проти Уікома (6:1).

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