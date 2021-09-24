Уругвайський легіонер Динамо Карлос Де Пена продовжить свої виступи у чемпіонаті України.

Попередня угода 29-річного хавбека завершувалася в кінці цього року, тому сторони домовилися продовжити співпрацю, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Зауважимо, що сторони не повідомили жодних деталей нового контракту Де Пени. У нинішньому сезоні хавбек зіграв шість матчів в рамках УПЛ, у яких забив два голи та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що вихованець уругвайського Насьйонала перебрався до України у квітні 2019 року. Відтоді Де Пена у всіх турнірах зіграв за Динамо 87 матчів (18 голів, 19асистів). Разом з киянами виграв чемпіонат та по два рази Кубок і Суперкубок України.

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