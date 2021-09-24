На прес-конференції перед матчем 7-го туру Прімери з Вільяреалом наставника "вершкових" запитали, чи буде Лунін коли-небудь грати. Анчелотті ж у відповідь заявив, що незабаром надасть Андрію таку можливість.

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"Проблема в тому, що воротар – це своєрідна позиція. За спиною Тібо Куртуа – дуже сильний гравець. Ми хочемо надати йому ігровий час, кілька хвилин, але я не знаю коли. Він заслужив, щоб зіграти. І він скоро зіграє", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, Андрій у нинішній кампанії ще не провів жодного офіційного матчу та є стабільним дублером Куртуа. Загалом в активі українського голкіпера лише один поєдинок у футболці "вершкових".

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