Легенди Ліверпуля та Аякса зіграли 23 березня в благодійному матчі (4:2). Рахунок і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 23 березня 2024

Ліверпуль (легенди) – Аякс (легенди) – 4:2

Голи: Віньяль, 54, Сіссе, 74, Ель-Жар, 80, Торрес, 84 – Буррігтер, 2, Мусампа, 43

Стартовий склад Ліверпуля: Дудек, Кварме, Шкртел, Аггер, Ауреліо, Максі Родрігес, Сіссоко, Спірінг, Бабель, Джеррард, Торрес.

Стартовий склад Аякса: Гентенар, ван Рейн, Лінденберг, де Зеув, Емануельсон, Літманен, Ено, ван дер Ваарт, Тахамата, Сім де Йонг, Буррігтер.

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Мрія Свена-Йорана Ерікссона збулася. Легендарний шведський наставник, який бореться з невиліковною формою раку, зізнався, що хотів би стати головним тренером Ліверпуля. Цю можливість 76-річному тренеру дали у благодійному поєдинку легенд Ліверпуля і Аякса, який пройшов на переповненому Енфілді. Перед стартом гри Свен-Йоран Ерікссон отримав свою порцію овацій, а у стартовому складі мерсисадців вийшов супердует 2010-х – Стівен Джеррард і Фернандо Торрес.

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

Вже на 2-й хвилині Аякс забив. Буррігтер у падінні з лінії воротарського пробив повз Єжи Дудека. Ліверпуль міг відігратися на 16-й – Фернандо Торрес влучив у стійку. Згодом вже врятував Гентенар, потягнувши м'яч з нижнього кута. В середині тайму ветерани Ліверпуля одразу тричі впродовж декількох секунд били по воротах – м'яч дивом не влетів у сітку.

Працював і Єжи Дудек, який наприкінці тайму видав два сейви, але таки пропустив ще до перерви. Кікі Мусампа прийняв м'яч і вгатив у кут воріт. 0:2 на користь Аякса після першої половини.

Our LFC Legends trail at the break.



Stay tuned for the second-half at Anfield. #LFCLegends2024 pic.twitter.com/3PdH1PnArw — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

По перерві Мусампа гарматним дальнім ударом ледь не оформив дубль – Ліверпуль врятувала поперечина. І тут же "червоні" скоротили відставання. Влучний удар після пасу Максі Родрігеса до свого активу записав Грегорі Віньяль.

До слова, у складі Аякса на заміну виходили знамениті екс-гравці збірної Нідерландів – Едгар Давідс і Рональд Де Бур. Але найкращий шанс мав Раян Бабель, який свого часу пограв за обидві команди. Форвард Аякса двічі виходив сам на сам, але в першому випадку не добив до лінії воріт, а в другому – влучив у стійку.

Покарання за марнотратство прийшло на 74-й. Джеррард подав штрафний, м'яч опинився в Куйта, а навіс Дірка замкнув Джібріль Сіссе. А на 80-й Ліверпуль вже вів у рахунку. Сіссе поборовся і віддав на Ель-Жара, а той щосили вгатив у ближній. Богдан Лобонт не виручив. 3:2 на користь мерсисайдців. А під завісу гри забив і Фернандо Торрес, який, наче в молоді роки у падінні замкнув простріл з флангу.

4:2 – легенди Ліверпуля влаштували камбек у матчі імені Свена-Йорана Ерікссона. Знаменитий швед, якому, за його словами, залишилося жити недовго, виграв свій єдиний поєдинок у статусі головного тренера "червоних".

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Нагадаємо, наступний матч в АПЛ Ліверпуль зіграє 31 березня проти Брайтона. Команда Юргена Клоппа посідає друге місце турнірної таблиці, поступаючись Арсеналу за різницею голів.