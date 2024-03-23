Делегація "синьо-жовтих" вже прибула до Польщі, де має провести фінальний матч плей-офф відбору до Євро-2024.

Ще вчора вдень делегація збірної України прибула до Познані, звідки дісталась до містечка Опалениця, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Саме тут команда готуватиметься до майбутнього матчу з Ісландією. Після приїзду тренерський штаб поділив гравців на 2 групи. Перша складається з 11 футболістів, які вийшли у стартовому складі, провели фітнес-тренування в залі, відновили кондиції в басейні, а також виконали комплекс відновлювальних процедур.

Решта команди провела тренування на одному з газонів поблизу готелю. Після пробіжки, розминки та вправ на техніку прийому й контролю м’яча гравці виконували завдання тренерського штабу у форматі ігрових серій. На завершення тренування збірники також попрацювали у "станціях" із завершальними ударами.

Нагадаємо, що поєдинок з Ісландією відбудеться 26-го березня – переможець поїде на чемпіонат Європи-2024, який відбудеться у Німеччині.

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