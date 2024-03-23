Сьогодні відбулись одразу кілька поєдинків Першої ліги – перших після зимової перерви. Огляд матчів читайте в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2023/24, 20-й тур, група підвищення у класі

Нива Бузова – Лівий берег – 1:5

Голи: Місюра, 48 – Якимів, 37, Синиця, 67, 77, Сухоручко, 79, Сіднней, 90+1

Вилучення: Матвєєв, 59, Мамросенко, 90 (обидва – Нива Бузова)

Епіцентр – ФСК Маріуполь – 1:1

Голи: Кравчук, 39 – Зубков, 83

Карпати – Полтава – 2:1

Голи: Полегенько, 54, 90+4 – Бужин, 79

Вилучення: Векляк, 58 (Карпати)

Група вибування

Чернігів – Поділля – 2:2

Голи: Кривобороденко, 65, Школьний, 70 – Боженар, 6, Оробець, 21

МФК Металург – Хуст – 1:4

Голи: Васильченко, 19 – Шевчук, 20, Новіков, 48, Чабан, 73, Гарнага, 75

Лівий берег на виїзді розтрощив Ниву Бузову. Команди обмінялись голами Якиміва та Місюри, але після вилучення Матвєєва гості оформили розгромну перевагу з дублем Синиці та голами Сухоручка та Сідннея. А Нива догравала удев'ятьох, вилучення отримав ще й Мамросенко.

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Епіцентр та ФСК Маріуполь не виявили сильнішого – Кравчук відкрив рахунок наприкінці першого тайму, але Зубков врятував азовців під завісу зустрічі.

А Карпати не змогли втримати переможний рахунок у грі з Полтавою. Перший тайм пройшов без голів, але на старті другого Полегенько класним ударом з 25-ти метрів під стійку вразив ворота суперника. Майже одразу "леви" залишились у меншості – Векляк притримав за руку суперника, який втікав віч-на-віч з воротарем.

На 79-й хвилині Бужин зрівняв рахунок, головою замкнувши подачу зі штрафного з правого флангу. Гра йшла до нічиєї, але на 90+4 Шмигецький перервав простріл рукою. Полегенько реалізував пенальті, принісши Карпатам перемогу.

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А в групі вибування матчі вийшли результативними. Так, Чернігів та Поділля розписали нічию 2:2 – команда з Хмельницького забила двічі в першому таймі, а суперники відігрались за 5 хвилин у другому. В іншій грі Хуст розбив МФК Металург (4:1) відігравшись впродовж зустрічі.

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