Андрій Ярмоленко тріумфально повернувся на поле після важкої травми.

Динамо під час міжнародної паузи вирішило провести контрольний поєдинок із представником вищої ліги чемпіонату Київської області – командою Денгофф (Денихівка). Головною подією стало повернення Андрія Ярмоленка, який пропустив майже півроку через травму коліна і операцію.

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Легенда киян відразу оформив дубль, ще по голу додали Діалло та Андрієвський (обидва з пенальті). Динамо настріляло 4 м'ячі до перерви, фінальний рахунок проти аматорів – 4:2. Олександр Шовковський випустив комбінований склад із залученням гравців молодіжної команди.

Додамо, що Динамо відновить офіційний сезон 31 березня матчем проти Ворскли. "Біло-сині" посідають четверту сходинку УПЛ, хоча за втраченими очками поступаються лише Шахтарю.

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