Євро-2024 U-19, еліт-раунд відбору: Група 7, 2 тур

Україна – Латвія – 3:0

Голи: Пономаренко, 34, 60, Тутєров, 90

Україна після 1 туру очолила турнірну таблицю після перемоги над господарями Північною Македонією (2:0). Латвія програла Швейцарії мінімально (0:1). Рівна гра на старті зустрічі. Першого удару на 5 хвилині завдав Гаджиєв з СК Дніпро-1, якому скидав динамівець Пономаренко. Латвійці спокійно заблокували. Вінгер Динамо Маткевич отримав діагональ на лівому фланзі, обігрався з Кревсуном (Борусія Дортмунд) і прострілив. Українцям здалося, що суперник зіграв рукою, лежаючи на газоні, але судді пенальті не призначили. Пономаренко спочатку бахнув здалеку повз ворота, потім продавив опонента у штрафному – знову блок.

Україна U-19 – Латвія U-19: онлайн-трансляція матчу еліт-раунду відбору до Євро-2024 (відео)

Українці багато і охоче стріляли по воротах, але найнебезпечнішим став момент Латвії на 18 хвилині. Нападник словенського Домжале Емілс Евелонс викотився сам на сам з голкіпером. Дніпрянин Крапивцов відверто виручив, своєчасно вибігши з воріт. Епізод став наслідком обрізки наших. Правий захисник Динамо Олексій Гусєв недбало віддав у центр, центрбек німецького Вуперталя Єрмачков, який озирався назад на фланг, втратив концентрацію і у пожежному порядку подарував Роберту Бочсу, який вивів партнера на побачення з голкіпером. На добиванні грав усе той же забивний вінгер італійської Пізи, але не влучив, хоча голкіпер ще не встиг піднятися.

На 33 хвилині вже латвійці вимагали пенальті – начебто Крапивцов з м'ячем руками виніс голову суперника. Натомість все виглядало на чисту гру. Гусєв підібрав м'яч і віддав у центр, де Гаджиєв покотив ще лівіше. Маткевич зі своєї половини поля закинув на лівий край, а його одноклубник по Динамо Пономаренко змістився в центр, наче природжений вінгер, і пульнув з лінії штрафного у нижній кутик. Який ж універсальний форвард цей Пономаренко. Протиснув опонента силою, а потім тонко скинув у штрафний, Кревсун обіграв ще одного захисника і мінімально промахнувся.

І знову провал на своїй половині дарує момент латвійцям. Опорник Олександрії Ващенко неточно віддав пас, але сам же побіг відпрацьовувати і накрив удар у стрибку. Наприкінці першого тайму команди обмінялися дальніми ударами із сейвами воротарів – у нас Гаджиєв був близьким, аби прошити голкіпера, але тільки кутовий заробив. Насправді дуже непогано Латвія накривала у пресингу, створивши собі так не один момент. Друга половина затрималася через те, що судді дуже довго кріпили сітку і перемотували стійку.

Перший удар після перерви на 49 хвилині стався. І знову Пономаренко, до якого м'яч відскочив після стику Гаджиєва, пробив з-за меж штрафного. Як виявилося згодом, пристрілка перед дублем. Кревсун отримав жовту за фол в центрі полі, який не видавав аж настільки грубим. У першому таймі "гірчичником" покарали лівого захисника Шахтаря Дрозда. Гаджиєв вивів Пономаренка, який перед тим сам же за м'яч і зачепився, на вбивчу позицію. Короткий дриблінг і перший постріл Матвія – воротар парирував, а другий знайшов руку суперника. Сам динамівець і реалізував 11-метровий, спокійно розвівши круглого і кіпера по різних кутах.

Пономаренко після вкидання з ауту пройшов 3 оборонців, але зупинився на четвертому. Синчук спробував випросити пенальті після обведення і жорсткого стику, однак суддя був невблаганний. На 67 хвилині Дмитро Михайленко освіжив атаку. Вінгера Маткевича та атакувального хавбека Гаджиєва замінили Тутєров (Сандерленд) і Цуканов (Шахтар). Дальній удар Латвії після кутового – загрози нашим воротам по перерві стало відчутно менше, це рідкісна відповідь. Форвард Гента Дубровний замінив Пономаренка на 74-й.

Ще один корнер, і Пурс навісним ударом стріляє під поперечку – Крапивцов на місці. Кревсун класно диригує гру. То віддасть праворуч на Синчука, в якого зрізається м'яч. То ліворуч через Тутєрова на Цуканова – сейв голкіпера. Після чергового кутового Ямонтс пробив у стійку, а там більше ніхто не міг врятувати збірну України. З добиванням також пощастило "синьо-жовтим". Класна атака пройшла на 86 хвилині. Цуканов підібрав після кутового і кинув Дубровного у прорив, той ще правіше на Тутєрова. М'яч з порожніх воріт виніс захисник, а міг би бути гол імені джокерів.

Ващенко закинув на хід Тутєрову, і той майстерно розібрався з голкіпером – 3:0. Крістіан Шевченко (Уотфорд) з'явився на полі вже на самісінькому початку компенсованого часу. В іншому матчі нашої групи Швейцарія повторила наш результат з Північною Македонією, здолавши господарів з рахунком 2:0. Тож у 3 турі команду Дмитра Михайленка влаштує і будь-яка нічия, аби зберегти перше місце, яке виводить на Євро-2024. Матч Україна U-19 – Швейцарія U-19 відбудеться 26 березня о 15:00 за київським часом.

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