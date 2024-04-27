Головний тренер Баварії Томас Тухель розповів про кадрову ситуацію в команді перед півфінальним матчем Ліги чемпіонів з Реалом.

"Мусіала не може грати. Він дуже хотів зіграти з Айнтрахтом, ми дуже хотіли, щоб він грав. У нього було два дні без болю, а вчора він знову його відчув.

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Це подразнення сухожилля, яке йому дуже заважає. Мусіала був змушений припинити тренування вчора, тепер ми віддаємо всі сили на вівторок.

Конні Лаймер підвернув гомілкостоп і має травму. У Маттейса де Лігта пошкодження зв'язок коліна. Ми повинні побачити, чи обидва вони будуть готові до вівторка", – цитує Тухеля Bayern & Germany.

Нагадаємо, що перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між Баварією та Реалом відбудеться 30 квітня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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