В лікарні в Криму помер директор та тренер окупаційного футбольного клубу Фрегат з Херсона Сергій Шевченко, повідомляє прес-служба Херсонської обласної асоціації футболу.

"Мені пенальті не треба. Поставте два штрафних": культовий капітан про Бібу, українського Гаскойна і зрадника з Херсона

Причиною смерті 66-річного фахівця став інфаркт нирки.

Нагадаємо, Шевченко – уродженець Херсона. Працював у низці українських клубів – Таврії, Миколаєві, Нафтовику, Кристалі, ІгроСервісі, Севастополі та інших. Після анексії Криму, де Шевченко на той час працював тренером Таврії, він залишився у Сімферополі та два роки керував клубом ТСК Таврія.

У 2016-му їздив на заробітки у російський клуб Сахалін. Повернувшись до України, він очолив Таврію, яка була відроджена на території Херсонської області. У 2021 році тренував херсонський Кристал та Миколаїв.

Влітку 2022 року в Херсоні Шевченко очолив фейковий футбольний клуб Фрегат, який окупанти створили на базі херсонського Кристалу. Після деокупації Херсона він поїхав працювати з новим клубом в Крим.

"Дав грошей легенді клубу на операцію, а він виявився зрадником": як форму Кристала від історичної ганьби рятували