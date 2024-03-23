Товариський матч

Аргентина – Сальвадор – 3:0

Голи: Ромеро, 16, Е. Фернандес, 42, Ло Чельсо, 52

Чинні чемпіони світу у Філадельфії зустрілись з 81-ю збірною рейтингу ФІФА – Сальвадором.

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Ліонель Мессі пропускає цей цикл через травму, але ніхто не насмілився забирати десятий номер суперзірки. Лінію атаки сформували Ніко Гонсалес, Лаутаро Мартінес і Анхель Ді Марія. Голи забивали гравці інших ланок, які представляють АПЛ. Це Крістіан Ромеро, Джованні Ло Чельсо (обидва – Тоттенхем) та Енцо Фернандес, який разом з Мудриком захищає кольори Челсі.

Наступний спаринг аргентинці проведуть 27 березня у Лос-Анджелесі проти Коста-Рики.

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