ЛНЗ непогано розпочав весняну частину чемпіонату, набравши 5 залікових балів у матчах проти Полісся, Металіста 1925 і СК Дніпро-1. Провалились тільки з Кривбасом, але загалом черкасці впевнено виконували завдання щодо збереження прописки – і навіть підіймались по таблиці у верхній десятці. Тим не менш, сирість футболу новачка УПЛ та непередбачуваність Миная залишали сумніви щодо здатності бити закарпатців.

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Підопічним Олега Дулуба мало допомогти повернення у Черкаси, однак перший тайм відверто розчарував. У актив господарів можна було занести один напівмомент – на 19-й хвилині Яшарі пробив з-за меж штрафного, а м'яч рикошетом від спини Вітенчука полетів під поперечку. Кемкін впевнено дістав сферу.

Команда Желько Любеновіча теж не феєрила, однак гострих епізодів створила більше. Зокрема, вже на 9-й хвилині відзначитись міг Кораблін, який прийняв м'яч на правому краю штрафного та закрутив його у дальню дев'ятку – Пеньков врятував ЛНЗ!

На 33-й же хвилині Кораблін відкрив рахунок внаслідок фантастичної комбінації у центрі поля. У її завершенні він отримав передачу на хід від Ременяка й вивалився майже віч-на-віч з голкіпером. Тимур пробив у ближній з мінімальної відстані. 0:1!

У компенсований же час Устименко міг і пенальті заробити. Нападник зачепився за подачу Вакули й впав після контакту з Каплієнком на лівому куті воротарського. Була підозра щодо удару ліктем, але після тривалого перегляду відеоповторів Дмитро Кубрак розвів руками. Не фол.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Минаю. Олег Дулуб у роздягальні наважився на кардинальні перестановки, замінивши одразу трьох футболістів – замість Шестакова, Пасіча та центрбека Саліху (він травмувався) вийшли Наумець, дебютант Ейнел і Норенков. За шість хвилин по перерві присів і Рибалка, поступившись місцем Хобленку.

ЛНЗ доволі активно розпочав другий тайм, ледь не зрівнявши рахунок на 50-й хвилині. Знову варто відзначити Яшарі та його дальній удар – цього разу центрхав цілив у дев'ятку, змусивши Пенькова виконувати ефектний сейв. Желько Любеновіч невдовзі після цього провів свою заміну, випустивши Семотюка замість Вітенчука.

І цей хід спрацював! На 55-й хвилині Минай забив другий гол. Прокопчук вирізав передачу з глибини на лівий край штрафного, а Семотюк звідти прострілив на Устименка – Денис замкнув з центру штрафного. 0:2!

Олег Дулуб моментально відреагував, кинувши у бій Олійника (Молло Бессала відправився відпочивати). Настрій керівництва ЛНЗ у цю мить не передати словами. Достатньо було подивитись на обличчя.

Попри критичну ситуацію, оборона Минаю довгий час тримала ЛНЗ на дистанції. До завершальної частини поєдинку пригадується тільки один момент – на 69-й хвилині Наумець пробивав з лівого краю штрафного під ближню стійку. Кемкін парирував. Чогось кращого в середині другого тайму черкасці не створили.

Гостям стало важко аж наприкінці зустрічі. На 82-й Хобленко зачепився за подачу з кутового й пробив з близької відстані над воротами. На 85-й Наумець прийняв крос з лівого флангу і завдав два удари з лінії воротарського – Кемкін врятував. Зрештою, на 87-й Хобленко скинув навіс на дальню стійку, а Каплієнко зарядив з лету з кута воротарського – над поперечкою!

Аж на 3-й компенсованій Бар відквитав один гол, замкнувши навіс зі стандарту. М'яч після удару головою влетів у ліву дев'ятку, однак часу на камбек вже не було. Фінальний свисток зафіксував несподівану перемогу Миная. Для "лисиць" вона стала лишень другою у сезоні – обидві здобули навесні під керівництвом Желько Любеновіча.

Закарпатці набирають 13 очок, наблизившись до зони перехідних матчів на відстань трьох залікових балів. ЛНЗ залишається восьмим з 25 пунктами у активі.

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