Україна та Ісландія зіграють 26 березня у фіналі плей-офф за вихід на чемпіонат Європи-2024. Який прогноз букмекерів на матч Україна – Ісландія, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Ісландія відбудеться 26 березня. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 21:45 за київським часом. Фінальний поєдинок плей-офф відбору на Євро-2024 пройде в місті Вроцлав на стадіоні Тарчинський Арена. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Ісландія.

У півфіналі плей-офф підопічні Сергія Реброва здобули виїзну вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1), а Ісландія розбила Ізраїль (4:1). Переможець вирішального поєдинку Україна – Ісландія зіграє у фінальній частині Євро-2024, яке стартує 14 червня у Німеччині.

Україна – Ісландія: де дивитися вирішальний матч плей-офф за Євро-2024

Україна – Ісландія: прогноз букмекерів на матч плей-офф відбору Євро-2024 26 03 2024

Фахівці контори William Hill фаворитом матчу Україна – Ісландія вважають нашу збірну. На перемогу команди Сергія Реброва в основний час виставили коефіцієнт 1,44. Аналогічну звитягу острів'ян оцінюють в 7,00, а нічию – 4,33. На те, що збірна України виграє в додатковий час, пропонують поставити за 9,00, а на прохід Ісландії за підсумками 120 хвилин виставили фантастичний коефіцієнт 26,00. Великої кількості голів у матчі Україна – Ісландія букмекер не очікує. Стандартний тотал більше 2,5 оцінили в 2,00, а тотал менше 2,5 – в 1,73.

Гол Артема Довбика помножить вашу ставку на 2,37, Романа Яремчука – на 2,50, а Олексія Гуцуляка – на 3,00. Далі йдуть Михайло Мудрик, Олександр Зубков і Владислав Ванат (усі – по 3,25). Найімовірнішим рахунком матчу Україна – Ісландія вважають 1:0 на нашу користь. Коефіцієнт на такий результат складає 5,00.

У bWin схожі думки щодо поєдинку у Вроцлаві. Коефіцієнт на перемогу України в основний час – 1,47. На тріумф команди Аге Харейде – 7,00. Нічию оцінили в 4,33. Прохід збірної України у фінальну частину Євро-2024 оцінили в 1,20, а Ісландії – 4,10. На те, що обидві команди у матчі Україна – Ісландія заб'ють гол, приймають ставки з коефіцієнтом 2,20. На те, що відзначиться лише один із суперників, пропонують поставити за 1,58.

Нагадаємо, переможець матчу Україна – Ісландія у фінальній частині Євро-2024 потрапить у групу E, де свого останнього суперника чекають Бельгія, Словаччина і Румунія.

"Усі ми сьогодні трохи П'янич": Ребров дратував, Ющенко у секторі, хлопчики ставали чоловіками – більше так не треба