Англія і Бразилія зустрілись на "Вемблі". Для "селесао" це був перший матч під керівництвом нового тренера – Дорівала Джуніора (раніше він ніколи не працював зі збірними). Прізвище "Джуніор" виглядало дещо дотепно, враховуючи сивочолість 61-річного спеціаліста.

Новий коуч одразу розпочав з експериментів, поставивши у основу одразу 5 дебютантів. Серед них – голкіпер Бенту, три захисники (Вендел, Фабрісіу Бруну та Беральдо) і хавбек Жоау Гомеш (виступає за Вулверхемптон). Ще більше нових прізвищ було на лавці запасних. Серед них були партнери Довбика й Циганкова по Жироні (Савіо та Коуту).

Гарет Саутгейт, своєю чергою, виставив бойовий склад. Не вистачало тільки Кейна та Сака – вони мали невеличкі пошкодження, причому Букайо відпустили зі збірної. На початку поєдинку травму отримав і Вокер, якого довелося замінити Консою. Захисник Астон Вілли дебютував за "трьох левів".

Вболівальники вже не очікували, що команда Гарета Саутгейта якось суттєво змінить свій футбол. Очікування не підвели – на "Вемблі" вийшла класична Англія. Острів'яни мали проблеми у роботі на чужій третині, рідко погрожували воротам суперника й займались стерильним перекатом, а Магуайр продовжував плужити. З іншого боку, англійці все так же активно вступали у контрпресинг і вирішували епізоди на класі зірок.

Ще однією особливістю Англії Саутгейта є хороша нейтралізація позиційного наступу суперника. В принципі, британці впорались і з цим завданням – однак моменти біля воріт Пікфорда все одно виникали. І це були вбивчі моменти. Бразилія рвала оборону господарів завдяки своїм швидкісним флангам.

Зокрема, вже на 11-й хвилині Вінісіус вивалився віч-на-віч з Пікфордом. Джуніор переграв Джордана, але м'яч перед порожніми воротами зупинив Вокер – і саме в цю мить він і травмувався. Ще за шість хвилин Вінісіус продерся у центр карного майданчика та пробив повз дальню стійку.

На 36-й же лідер Реала запустив у прорив правим флангом Рафінью. Той хинув Гордона перед штрафним і повернув на Вінісіуса, а м'яч з-під нього вибили на Пакета. Лукас виконав переведення на лівий край (ну чи просто м'яч звалився), звідки стріляв Вендел – спробу накрили. Відскок залишився за гостями й завершився потужним ударом Пакета метрів з 10-ти. Стійка врятувала Англію!

На 42-й хвилині Бразилія створила ще один момент. Рафінья відгукнувся на високий лонгбол і виграв верхову дуель у Чілвелла, після чого натиснув на Магвайра. Харрі під пресингом втратив м'яч, дозволивши вінгеру Барси вистрілити з меж штрафного – повз дальній кут!

А що ж Англія? А нічого особливого. У актив підопічних Гарета Саутгейта можна занести тільки закидушку на 9-й хвилині, після якої Воткінс пробивав з правого краю штрафного. Вийшло зависоко, та і Вендел вже накривав удар. Голкіперу бразильців довелося вступити у гру тільки на 41-й хвилині, коли Гордон спробував закрутити з дистанції під дальню стійку – Бенту парирував.

Ось і вся гострота. Англії пощастило відправитись на перерву з нулями на табло. Очікувалось, що Гарет Саутгейт проведе заміни й зробить тактичні перестановки, але нічого подібного не сталося. Англія за весь другий тайм створила всього один момент – після подачі Райса зі стандарту. Магвайр стягнув на себе кількох захисників у штрафному і дозволив Гордону пробити з лету, але Бенту виручив "селесао".

Це була 51 хвилина. Втім, збірна Бразилії по перерві теж нічим цікавим не запам'яталась. На Вемблі було тихо й нудно. Зрештою, команди почали заміни – на останні 20+ хвилин англійці випустили Боуена, Гомеса й Данка, а потім Мейну (дебютанта) та Рашфорда. Дорівал Джуніор, своєю чергою, кинув у бій Савіо, Майю (обидва дебютували), Андреаса Перрейру, Дугласа Луїса, Бремера,та Ендріка.

Саме поява останнього й вирішила долю зустрічі. 17-річний форвард, який влітку стане гравцем Реала, вийшов на 71-й хвилині – а вже на 80-й забив дебютний гол у її складі! Йому допоміг Вінісіус, який отримав закидання з глибини й вийшов сам на сам з Пікфордом. Джуніор не зміг прошити голкіпера, але Ендрік підхопив відскок і забив у порожні. 0:1!

У компенсований час Ендрік міг і дубль оформити, але Пікфорд врятував Англію від ще більшої ганьби. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу "селесао". Доревал Джуніор починає з гучного тріумфу.