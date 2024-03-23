Борнмут у майбутньому хоче продати свого захисника Іллю Забарного, повідомляє The Athletic.

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У клубі переконані, що 21-річному футболісту збірної України до снаги стати гравцем рівня команд топ-6 АПЛ. Зазначається, що "вишні" бачать у Забарному наступного Натана Аке, якого свого часу продали у Манчестер Сіті за 45,3 млн євро.

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Нагадаємо, Ілля перейшов у Борнмут з Динамо у січні 2023 року за 22,7 млн євро. Українець став постійним гравцем стартового складу і у поточному сезоні у 33 матчах забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 28 мільйонів євро.

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