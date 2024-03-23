Кроос повернувся у збірну Німеччини асистом на 8 секунді – Бундестім не помітила Францію, Мбаппе провалився
Збірна Німеччини здобула перемогу на виїзді над Францією (2:0) у товариському матчі 23 березня. Результат та огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Дідьє Дешам та Юліан Нагельсманн підійшли до гри з втратами. За Німеччину не зіграли Павловіч та Нойєр. Перший мав дебютувати за збірну, а Мануель пропустив низку матчів через травму. Але Німеччина отримала потужне підсилення у вигляді повернення Тоні Крооса, який і вийшов з перших хвилин. Дідьє Дешам перед матчем втратив Антуана Грізманна. Форвард Атлетіко не пропускав матчі збірної з червня 2017 року.
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Одразу після стартового свистка збірна Франції пропустила прекрасний гол. Тоні Кроос відсвяткував повернення до команди розкішним пасом на Вірца, який ударом з-за меж штрафного майданчика поклав м'яч у сітку. Йшла восьма секунда гри. До слова, це дебютний гол за збірну Німеччини півзахисника Байєра. Вірц – лише третій футболіст в історії, якому вдалося забити на перших хвилинах у ворота "синіх".
Незвично було спостерігати за командою Дешама, яка давно так не поступалася домінуванням у матчі. Німці абсолютно контролювали хід гри, а французи ніяк не могли відійти від шоку й організувати щось схоже на атаку. Кіліан Мбаппе у першій половині гри був абсолютно непомітним.
Другий тайм видався для збірної Франції не легшим. Хаверц подвоїв перевагу своєї команди на 49 хвилині. Заміни Дешама гостроти атакам "Les Bleus" не додали. Французи виглядали повільними і безініціативними.
Фінальний свисток зафіксував поразку збірної Франції з рахунком 0:2. Вдруге за рік збірна Німеччини переграє Дешама, який в цьому матчі святкував свій 150-й матч на чолі національної команди. У вересні 2023 року Бундестім переграла "синіх" 2:1.
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