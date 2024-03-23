Збірна Німеччини здобула перемогу на виїзді над Францією (2:0) у товариському матчі 23 березня. Результат та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Дідьє Дешам та Юліан Нагельсманн підійшли до гри з втратами. За Німеччину не зіграли Павловіч та Нойєр. Перший мав дебютувати за збірну, а Мануель пропустив низку матчів через травму. Але Німеччина отримала потужне підсилення у вигляді повернення Тоні Крооса, який і вийшов з перших хвилин. Дідьє Дешам перед матчем втратив Антуана Грізманна. Форвард Атлетіко не пропускав матчі збірної з червня 2017 року.

Збірна Німеччини сенсаційно зрадила технічного спонсора і пішла до головного конкурента – кінець 70-річній епосі

Одразу після стартового свистка збірна Франції пропустила прекрасний гол. Тоні Кроос відсвяткував повернення до команди розкішним пасом на Вірца, який ударом з-за меж штрафного майданчика поклав м'яч у сітку. Йшла восьма секунда гри. До слова, це дебютний гол за збірну Німеччини півзахисника Байєра. Вірц – лише третій футболіст в історії, якому вдалося забити на перших хвилинах у ворота "синіх".

1 - La France a encaissé un but lors de la 1re minute d’un match pour la 3e fois de son histoire, après le 2 avril 1923 contre les Pays-Bas et le 16 juin 1982 contre l’Angleterre. Surprise. pic.twitter.com/ff94j45F2Q — OptaJean (@OptaJean) March 23, 2024

Незвично було спостерігати за командою Дешама, яка давно так не поступалася домінуванням у матчі. Німці абсолютно контролювали хід гри, а французи ніяк не могли відійти від шоку й організувати щось схоже на атаку. Кіліан Мбаппе у першій половині гри був абсолютно непомітним.

Другий тайм видався для збірної Франції не легшим. Хаверц подвоїв перевагу своєї команди на 49 хвилині. Заміни Дешама гостроти атакам "Les Bleus" не додали. Французи виглядали повільними і безініціативними.

Фінальний свисток зафіксував поразку збірної Франції з рахунком 0:2. Вдруге за рік збірна Німеччини переграє Дешама, який в цьому матчі святкував свій 150-й матч на чолі національної команди. У вересні 2023 року Бундестім переграла "синіх" 2:1.

Бразилія напіврезервом перемогла Англію на Вемблі – 17-річний суперталант забив дебютний гол за "селесао"