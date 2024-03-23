У суботу, 23 березня, відбулися чергові товариські поєдинки європейських збірних. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Ірландія – Бельгія – 0:0

Нереалізований пенальті: Фергюсон (Ірландія), 28

Словаччина – Австрія – 0:2

Голи: Баумгартнер, 1, Вайманн, 83

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Зустріч між Ірландією та Бельгією не подарувала видовища. Команда Доменіко Тедеско в'яло діяла в атаці і ледь знаходила можливості підійти до воріт суперника. На 28 хвилині бельгійці привезли пенальті. Утім, Фергюсон не зумів його реалізувати – Матц Селс без проблем впорався з ударом. Ірландія теж не тішила моментами. У підсумку, рефері зафіксував нулі на табло.

Для Австрії матч проти Словаччини почався феєрично. Через 6 секунд після стартового свистка гості змогли забити гол. Відзначився Баумгартнер, який майже самостійно протягнув м'яч до штрафного майданчика Словаччини і поклав його у сітку воріт. Це світовий рекорд – найшвидший гол в історії збірних.Під кінець зустрічі Австрія подвоїла перевагу завдяки голу Вайманна.

Варто нагадати, якщо команда Сергія Реброва здобуде путівку на Євро-2024, то потрапить в групу E, в якій вже є Словаччина, Бельгія та Румунія.