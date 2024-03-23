Челсі повинен докласти зусиль, щоб не потрапити у список клубів, яких позбавлять очок через порушення фінансових правил.

АПЛ буде пильно стежити за роботою лондонського клубу у літнє трансферне вікно, повідомив фінансовий експерт Стефан Борсон у ефірі TalkSport.

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Фінансові правила ліги дозволяють мати максимум 105 млн фунтів збитків за три сезони. Челсі після божевільних витрат нового власника Тода Бьолі значно перевищує цю планку. Додатковою проблемою стає сезон без єврокубкових доходів.

"Сині" вписали 55-мільйонний продаж Мейсона Маунта ще в минулу кампанію, щоб бодай трохи пом'якшити загальну картину. Трансфери вихованців відразу повністю враховуються у доходах, а от інші розподіляються на термін контракту. Схожу схему Челсі доведеться використовувати і цього літа – щоб не втрачати головних зірок, треба продавати вихованців (Чалоба, Галлахер, Броя). Більше того, закрити угоди потрібно до 30 червня, а ринок у перший місяць літа не надто активний.

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Борсон оцінює "діру" в бюджеті Челсі на 200 млн фунтів: "Масштаби проблем Челсі виглядають значно гіршими, ніж у Евертона та Ноттінгема. Дуже ймовірно, що до кінця року їм також висунуть звинувачення і можуть позбавити очок".

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