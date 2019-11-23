Головні новини футболу 22 листопада: Шахтар відірвався на 15 очок в УПЛ, Україна дізналася розклади до жеребкування Євро

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 листопада.

Україна

15-й тур Прем'єр-ліги розпочався матчем між Шахтарем та Львовом. Аутсайдер дав чемпіону гідний бій у першому таймі, але по перерві посипався. "Гірники" розгромили суперника завдяки хет-трику Жуніора Мораєса та шедевральній гарматі Алана Патріка. Поки конкуренти не зіграли свої матчі, Шахтар відірвався на вершині таблиці на 15 пунктів.

З'явилися чутки, що Мирон Маркевич веде переговори з казахським клубом, але фахівець спростував їх в ексклюзивному коментарі "Футбол 24". Колос підписав першого легіонера в історії клубу. Захисник Динамо отримав звинувачення у побитті двох дівчат, а оборонець Зорі може перейти в російські Хімкі.

Європа

Відбулося жеребкування стикових матчів Євро-2020 – зменшилось коло потенційних суперників України. Наша збірна дізналася всі розклади – кошики, перші суперники, новий фарт Шевченка. Стало відомо, кого переглядали скаути Барселони на матчі збірної України.

Борусія Д розписала феєричну домашню нічию з Падерборном у Бундеслізі – "джмелі" відіграли три голи за тайм і врятувалися від цілковитої ганьби перед домашніми трибунами. ПСЖ легко переміг Лілль – Неймар повернувся після травми та відзначився ефектним фінтом. Сьогодні відбудеться центральний матч англійського вікенду – Манчестер Сіті прийме Челсі.

Наші за кордоном

У мережі подейкують, що Роман Григорчук покине Астану до кінця року. Артема Мілевського оштрафували на серйозну суму – покарання зазнав і клуб українця. Едуард Соболь з Брюгге впевнено переміг у Бельгії.