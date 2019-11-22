Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізналися всі розклади – кошики, перші суперники, новий фарт Шевченка

Збірна України своїми результатами завоювала місце в першому кошику посіву при жеребкуванні Чемпіонату Європи. Отже, ми вже знаємо найсильнішого нашого суперника на груповому етапі.

Раніше "Футбол 24" уже намагався розібратися в посіві, складній системі відбору, загальної організації фінальної частини Євро-2020 і чому Україні так важливо не програти Сербії. За деяких обставин нам і після потрапляння до першого кошика могли випасти дві топ-збірні у суперники, але так шанси отримати прийнятний варіант для виходу з групи зростали. Проблема жеребкування Чемпіонату Європи 2020 в тому, що господарі вже мають визначені групи, в які потрапили заздалегідь названими парами. Це, а також розведення збірних, як ось України і Росії, відчутно зменшувало поле для маневру в усіх.

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Відзначимо, що останні матчі суто групових турнірів Європейської кваліфікації відбулися 19 листопада. Однак ще 4 володарі путівок на Євро-2020 стануть відомі вже після жеребкування. Наступного року, з 26 по 31 березня пройдуть матчі плей-офф відбору через Лігу націй. У фінальної частини буде аж 12 країн-господарів, тому процедура жеребкування досить заплутана і важка для розуміння, про що після матчу проти Естонії зізнавався навіть головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Коли відбудеться жеребкування Євро-2020

Церемонія відбудеться у столиці Румунії Бухаресті. Збірна України дізнається своїх суперників 30 листопада 2019. Початок о 19:00 за київським часом. Усі 24 збірні розподіляться на 4 кошики по 6 команд. Посів визначається місцем, яке учасники Чемпіонату Європи вибороли у кваліфікації, а далі у такому порядку – за кількістю очок, різницею голів, забитими м'ячами, забитими голами на виїзді, кількістю перемог, виїзних перемог, меншою кількістю жовтих і червоних карток, позицією у рейтингу Ліги націй.

У першому кошику опинилися Україна і ще 5 збірних. Не потрапили туди чинні чемпіони світу (Франція) і Європи (Португалія), а це суттєво плутає карти для грандів і збільшує імовірність потрапити у таку собі групу смерті. Переможці 4-х стикових матчів (визначаться у кожному з дивізіонів Ліги націй) автоматично опиняються в останньому кошику. Жеребкування цієї кваліфікаційної стадії плей-офф відбулос 22-го листопада.

Хто вже вийшов на Євро-2020

Таких збірних 20. Переможці груп отримали місця в рейтингу з 1 по 10. Команди, які фінішували другими, розподілили 11-20 сходинки посіву. Переможці дивізіонів Ліги націй будуть у самому низу. Відразу 5 збірних гарантували собі місце в першому кошику раніше – Італія (24 бали, до уваги беруть лише матчі проти 4-х суперників по групах, до 5-го місця), Бельгія (24), Англія (21), Іспанія (20) та Україна (20). Напередодні Францію (19) посунула Німеччина (21). Також на Євро-2020 вийшли: Польща (19), Швейцарія (17), Хорватія (17), Нідерланди (19), Росія (18), Португалія (17), Туреччина (17), Данія (16), Австрія (16) Швеція (15), Чехія (15), Уельс (14) і Фінляндія (12).

В яких країнах пройде фінальна частина Євро-2020

Група A: Італія (Олімпіко, Рим), Азербайджан (Олімпійський, Баку)

Група B: Росія (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург), Данія (Паркен, Копенгаген)

Група C: Нідерланди (Йохан Кройфф Арена, Амстердам), Румунія (Арена Націонале, Бухарест)

Група D: Англія (Уемблі, Лондон), Шотландія (Хемпден Парк, Глазго)

Група E: Іспанія (Сан-Мамес, Більбао), Ірландія (Дублін Арена, Дублін)

Група F: Німеччина (Арена Мюнхен, Мюнхен), Угорщина (Пушкаш Арена, Будапешт)

Хто потенційні суперники України – кошики і попередній склад груп

Отож, як видно з розподілу груп і господарів вище, команда Шевченка не могла потрапити у групи з також сіяними Італією, Іспанією, Німеччиною, Англією та Бельгією. З Росією УЄФА нас продовжує розводити, доки це можливо. Залишилися Нідерланди, які посіли друге місце у групі з Німеччиною. Проти Румунії можемо і не зіграти – господарі жеребкування і фінальної частини не змогли кваліфікуватися через відбір Євро-2020, але матимуть шанс у стикових матчах Ліги націй, хоча й не виграли там групу свого дивізіону. Остаточний посів має такий вигляд:

Кошик 1: Бельгія, Італія, Англія, Німеччина, Іспанія, Україна

Кошик 2: Франція, Польща, Швейцарія, Хорватія, Нідерланди, Росія

Кошик 3: Португалія, Туреччина, Данія, Австрія, Швеція, Чехія

Кошик 4: Фінляндія, Уельс, переможці стикових матчів

Були певні ускладнення, пов'язані з вибором пар господарів. Наприклад, якби Данія і Росія, які повинні грати разом, опинялися в одному кошику, а скандинави виграли свою групу, то наші сусіди повинні були б опуститися в 3-й. Фактично лише в такому разі Португалія піднімалася у 2-й – чинним чемпіонам Європи не вистачило декількох хвилин у Дубліні (Ірландія уникнула поразки від данців, хоча їй це нічого не дало), всі інші фаворити прогнозовано свої останні матчі кваліфікації виграли, причому дуже впевнено.

Росія, в якої вже була пара заздалегідь (Данія) не має іншого виходу, як піти у групу до Бельгії – з Україною її розводять. Залишається дізнатися лише команду з останнього кошика, де у команди Черчесова вибір лише між Фінляндією та Уельсом. Це, до слова, єдина збірна, яка за 10 днів до жеребкування вже отримала відразу 2-х суперників.

Результати жеребкування стикових матчів Євро-2020 – зменшилось коло потенційних суперників України

Україні теж безальтернативно залишилися Нідерланди, хтось з третього кошика і переможець плей-офф Ліги націй шляху A, якщо це буде Румунія, або шляху D (Косово, Північна Македонія, Грузія чи Білорусь) – в усіх інших випадках. Відзначаємо, що нам знову пощастило, адже могли потрапити на значно грізніших середняків.

Група А: Італія, Франція/Польща/Швейцарія/Хорватія, Португалія/Туреччина/Австрія/Швеція/Чехія, Уельс або Фінляндія

Група В: Бельгія, Данія, Росія, Уельс або Фінляндія

Група C: УКРАЇНА, Нідерланди, Португалія/Туреччина/Австрія/Швеція/Чехія, Румунія/Грузія/Північна Македонія/Косово/Білорусь

Група D: Англія, Франція/Польща/Швейцарія/Хорватія, Португалія/Туреччина/Австрія/Швеція/Чехія, Шотландія/Норвегія/Сербія/Ізраїль

Група E: Іспанія, Франція/Польща/Швейцарія/Хорватія, Португалія/Туреччина/Австрія/Швеція/Чехія, Боснія та Герцеговина/Словаччина/Ірландія/Північна Ірландія

Група F: Німеччина, Франція/Польща/Швейцарія/Хорватія, Португалія/Туреччина/Австрія/Швеція/Чехія, Ісландія/Болгарія/Угорщина/Грузія/Північна Македонія/Косово/Білорусь

Цікавий момент з Португалією. Кріштіану Роналду і компанія посіли перше місце в кошику 3. Відтак ми також ризикуємо опинитися у такій собі групі смерті з чинними чемпіонами Європи і голландцями. Інші жахливі варіанти для "європейських бразильців" пов'язані з Францією, яку вони били в овертаймі фіналу Євро-2016, та сіяними грандами – тут Італія, Англія, Іспанія чи Німеччина. Може бути дуже весело.

Найгірший і найкращий варіанти для збірної України

Ми вже розібралися, що Україна зіграє проти Нідерландів, а ще може знову зустрітися з Португалією, з якою взяла 4 очки у відборі Євро-2020, але як же важко вони далися! З четвертого кошика нам не дістануться потужний Уельс чи загадкова Фінляндія, а також неприємні Ісландія, Норвегія і Сербія. Якщо посміхнеться фортуна, цілком можна отримати суперника з найнижчого дивізіону Ліги націй – Грузія, Північна Македонія, Білорусь і Косово відчутно поступаються іншим збірним, хоча останні сильно додали з моменту наших зустрічей у відборі ЧС-2018. Для цього просто потрібно, аби Румунія не виграла свій фінал плей-офф.

Коли ж ми вийдемо на румунів, то доведеться грати 2 матчі на виїзді – в Амстердамі та Бухаресті, а це, погодьтеся, дає певну перевагу суперникам. А якщо не Португалія з третього, то хто? Туреччина, Австрія, Швеція і Чехія виглядають приблизно однаково. Лише австрійці не грали проти топ-збірної у відборі – при цьому примудрилися програти аж 3 матчі. Чехія, яку ми 2 рази били в Лізі націй, встигла здолати феєричну Англію, але й програти Косово. Швеція програла лише раз і змогла відібрати очки в грізної Іспанії. Туреччина взяла 4 очки в боях з Францією, але розгубила в інших місцях і фінішувала другою, хоча пропустила тільки 3 голи.

Відзначимо, що УЄФА опублікував остаточний склад кошиків у четвер, 21 листопада 2019. Його затвердила робоча група Європейського футбольного союзу з надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, в п'ятницю, 22 листопада 2019 відбулося жеребкування стикових матчів за право зіграти на Чемпіонаті Європи 2020. Однак самі двобої пройдуть вже навесні 2020-го, тож Україна не знатиме остаточного складу своєї групи аж до кінця березня наступного року. Ну, а поки чекаємо 30 листопада 2019 – саме тоді під час жеребкування Євро-2020 проясниться ситуація зі ще одним нашим суперником, цього разу з 3-го кошика.

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