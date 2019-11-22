Шахтар розгромив Львів завдяки хет-трику Мораєса та шедевральній гарматі Патріка – "гірники" мають +15 в таблиці

Шахтар впевнено переміг ФК Львів (4:1) в рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Міжнародний центр спортивних досліджень днями оприлюднив рейтинг найбільш домінантних команд Європи. Шахтар і Львів опинилися на різних полюсах: "гірники" в топ-5 найкращих на континенті, а "містяни" в топ-6 найгірших. Словом, малюнок сьогоднішнього матчу легко читався – фаворит має космічну перевагу у володінні, а аутсайдер шукає свої шанси на контратаках.

Шахтар – у топ-5 найбільш домінантних команд Європи, Зоря в рейтингу вище за Динамо

Шахтар приїхав у Харків без двох лідерів – Тайсон відбував дискваліфікацію за скандальний інцидент в Класичному, а Марлос не повністю відновився після травми. Луїш Каштру зіграв з трьома центрхавами – перед Степаненком діяли Маркос Алонсо та Алан Патрік. У стартових складах команд вийшло по 5 бразильців, яким довелося страждати від морозної погоди. У Львова також бразильська група атаки та вітчизняна оборона.

Шахтар заволодів ініціативою та вже на 11-й хвилині повів у рахунку. Тете справа дочекався забігання Болбата, фулбек прострілив на дальню стійку, а Мораєс загнав м'яч у порожні ворота. В голові промайнули думки про початок легкого розгрому, але Львів дуже гідно тримався – щільна оборона та намагання швидко вибігати в контрвипад при першій можливості.

"Гірники" могли подвоїти перевагу на кутовому, коли Матвієнко продовжив подачу Тете у воротарський майданчик, а Ісмаїлі впритул розстріляв Бандуру. Голкіпер гостей дивом зафіксував м'яч на лінії... дупою. Настирливі спроби Мораєса заштовхати сферу в сітку арбітр розцінив порушенням правил.

Львів грамотно захищався, не дозволяючи супернику бити по воротах з вигідних позицій. А в середині тайму підопічні Єгіше Мелікяна зуміли зрівняти рахунок. Братков вирізав розкішну вертикаль з власної половини поля в чужий штрафний майданчик на Татаркова. Микита підключився до атаки лівим флангом, втік від опіки Болбата, елегантним прийомом обіграв Кривцова та послав м'яч у дальній кут. Зразкова контра від львів'ян! Так Татарков відсвяткував сотий матч в УПЛ.

Господарі, звичайно, побігли забивати другий. Вони тиснули, але не возили опонентів. Шахтарю бракувало Тайсона, який своїми рейдами може виключати з гри по 3-4 футболісти. Найкращим у складі "гірників" до перерви був Тете. Він постійно загострював на фланзі, демонстрував класний дриблінг, віддавав хороші паси та сам виходив на ударні позиції. Постріл зі штрафного – Бандура закрив ближній кут; зміщення в центр з ударом – воротар витягнув з-під поперечини.

Зі стартом другого тайму Шахтар продовжив "душити" львів'ян. Луїш Каштру вирішив підсилити команду заміною Степаненка на Дентінью. Цікавих ігрових рішень все одно було мало, але гості дуже низько сіли – стало зрозуміло, що вони не вистоять. Другий гол "гірники" забили внаслідок стандартної комбінації. Ісмаїлі зліва накрутив своїх візаві та прострілив у штрафний майданчик. Там всі загубили Мораєса – удар у ближній кут і гол.

Львів намагався зробити ще один результативний укол, однак хороших моментів не було. Шахтар, у свою чергу, досить стандартно, але настирливо атакував. Бандурі довелося зупиняти Дентінью за межами карної зони – воротар заробив жовту. На 75-й хвилині м'яч вчетверте у матчі влучив у руку гравцям у штрафному майданчику. Арбітр не витримав і цього разу вказав на 11-метрову позначку. Мораєс впевнено забив пенальті – хет-трик Жуніора. 14 голів бомбардира в чемпіонаті.

Запахло розгромом. Тете вирвався на побачення з голкіпером, проте не забив заслужений нинішньою грою гол, пробивши повз дальню стійку. Львів все ж не врятувався від четвертого пропущеного. Шедевральну гармату здалеку розрядив Алан Патрік – точнісіньке влучання в "дев'ятку". Шахтар міг забити ще раз, але Майкон, який повертається після важкої травми, слабко пробив зі штрафного.

Фінальний свисток зафіксував рахунок 4:1. Львів'яни провели пристойний перший тайм, але посипалися в другому. У Єгіше Мелікяна 11 очок в активі – передостаннє місце в таблиці. Шахтар набрав 43 бали та закріпив своє лідерство в чемпіонаті – 15 пунктів переваги над конкурентами! Наступний матч донеччан – в Лізі чемпіонів проти Манчестер Сіті.