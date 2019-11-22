"Ця тема для мене не закрита": Мирон Маркевич – про переговори із казахським клубом

Ексклюзивний коментар екс-наставника Металіста, Дніпра та збірної України для "Футбол 24".
За інформацією ресурсу Vesti.kz, один із провідних клубів Казахстану веде переговори з Мироном Маркевичем. Казахський ЗМІ зазначає, що невдовзі у цьому клубі відбудеться тренерська відставка, після чого українського спеціаліста офіційно представлять на вакантній посаді.
Футбол 24 звернувся до Мирона Богдановича за ексклюзивним коментарем.
– Повідомляють, що ви можете очолити один із казахських клубів. Чи є під цією звісткою грунт?
– Нема грунту. Абсолютно. Нічого про це не знаю. Тож ніяких переговорів не веду (Усміхається).
– Як реагуєте на періодичні новини, що, мовляв, очолюєте якусь команду?
– Напевно, вони хочуть, щоб вже десь працював (Усміхається). Я вже дійсно і сам хочу попрацювати.
– Тобто, ця тема для вас ще не закрита?
– Так. Я б прийняв ще якусь команду.
– Скільки пропозицій ви відхилили у 2019-му?
– Дві. Це були команди не з України. Недостатньо серйозні проекти.
– Отож, Казахстан – це вигадки?
– Я ні з ким не розмовляв. Кажу вам відверто. Можливо, вони щось планують, але я про це не знаю.
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