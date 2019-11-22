"Ця тема для мене не закрита": Мирон Маркевич – про переговори із казахським клубом

Ексклюзивний коментар екс-наставника Металіста, Дніпра та збірної України для "Футбол 24".

За інформацією ресурсу Vesti.kz, один із провідних клубів Казахстану веде переговори з Мироном Маркевичем. Казахський ЗМІ зазначає, що невдовзі у цьому клубі відбудеться тренерська відставка, після чого українського спеціаліста офіційно представлять на вакантній посаді.

Футбол 24 звернувся до Мирона Богдановича за ексклюзивним коментарем.

– Повідомляють, що ви можете очолити один із казахських клубів. Чи є під цією звісткою грунт?

– Нема грунту. Абсолютно. Нічого про це не знаю. Тож ніяких переговорів не веду (Усміхається).

– Як реагуєте на періодичні новини, що, мовляв, очолюєте якусь команду?

– Напевно, вони хочуть, щоб вже десь працював (Усміхається). Я вже дійсно і сам хочу попрацювати.

– Тобто, ця тема для вас ще не закрита?

– Так. Я б прийняв ще якусь команду.

– Скільки пропозицій ви відхилили у 2019-му?

– Дві. Це були команди не з України. Недостатньо серйозні проекти.

– Отож, Казахстан – це вигадки?

– Я ні з ким не розмовляв. Кажу вам відверто. Можливо, вони щось планують, але я про це не знаю.

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