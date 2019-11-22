Захисник Зорі може перейти в Хімкі – за російський клуб вже виступає один українець

Захисник луганської Зорі Дмитро Литвин незабаром може опинитися в чемпіонаті Росії.

На 23-річного гравця претендують Хімкі, інформує неофіційний сайт луганського клубу Zarya.lg.

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Литвин вже кілька днів перебуває на перегляді у команді з Підмосков'я, хоча його контракт із Зорею чинний до січня 2021 року. У поточному сезоні оборонець жодного разу не потрапляв до заявки команди Віктора Скрипника, а у минулому провів 11 матчів в УПЛ. Ціна Литвина за Тransfermarkt – 300 тисяч євро.

Нагадаємо, у складі Хімок вже є один колишній представник УПЛ – Артем Полярус влітку цього року перебрався до лідера ФНЛ з Олександрії.

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