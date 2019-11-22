Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України

Каталонський гранд працює над масштабною реконструкцією складу з прицілом на сезон 2020/21. Пріоритетні цілі – два захисники та "дев'ятка", але новачків може бути значно більше.

Створити максимально боєздатний колектив і знайти хорошу заміну деяким зірковим ветеранам – головне завдання Жозепа Бартомеу, який не планує балотуватися на виборах 2021 року. Після скандального звільнення трансферного менеджера Пепа Сегури президент особисто визначає напрямки кадрової політики. Абідаль та Планес отримують конкретне завдання, а потім – розпочинають пошуки гравців під визначений керівництвом профіль. Своєрідна "дорожня карта" на сезон 2020/21 передбачає підсилення трьох найбільш проблемних позицій: правий латераль, центрбек, наконечник атак. У розширеному списку "блаугранас" фігурують як молоді перспективні обличчя, так і вже сформовані футболісти світового класу.

Піке: Барселона стане моїм останнім клубом

Кімміх як найбільша мрія, Клостерманн – запасний варіант

Нельсон Семеду не вирішив "вічних" проблем Барси на правому фланзі оборони. Після відходу Дані Алвеса ця позиція залишається однією з найбільш вразливих – Серхі Роберто не зміг вбити у собі хавбека, а португалець феєрить по великих святах. Є ще 21-річний сенегалець Мусса Ваге, але Вальверде наразі не розглядає його кандидатуру серйозно. Ба більше, каталонські ЗМІ вважають, що африканський рекордсмен проводить свій останній сезон у таборі чемпіона Іспанії. Він прогресую дуже повільно, а "кулес" потрібен результат прямо зараз.

Бартомеу хоче такого собі Жорді Альбу – футболіста, який багато років тримає високий рівень, відзначається величезною працездатністю, якісно допомагає в атаці. Пріоритетна й, водночас, дуже амбіційна ціль президента – один з лідерів мюнхенської Баварії Джошуа Кімміх. Mundo Deportivo називає німецького універсала давньою мрією очільника каталонського гранда, однак на заваді його трансферу стоять одразу три перешкоди – тривалий контракт (2023), висока трансферна вартість (близько 100 млн євро) та небажання "ротен" продавати ключового гравця.

Розуміючи усю складність ситуації, Абідаль розглядає декілька альтернатив, серед яких виділяється ім'я захисника РБ Лейпциг Лукаса Клостерманна. Скаути Барселони начебто регулярно стежать за 23-річним захисником на поєдинках німецького клубу. Його потенційний трансфер може обійтись каталонцям у 50 млн євро – це рівно вдвічі менше, ніж вартість Кімміха. SPORT.es анонсує перемовини між клубами вже найближчої зими.

Наступник Піке – суперник України або вічно перспективний з Челсі

"Я завжди говорив, що моєю останньою командою буде Барселона. У мене немає абсолютно ніякого бажання надягати футболку іншого клубу, адже я був фанатом Барси все життя. Виступати на Камп Ноу – моя найбільша мрія. Я хотів би грати до 2022 року, але не можу гарантувати, що так воно і станеться. Якщо зрозумію, що опускаюся нижче певно рівня – то без проблем піду раніше". Слова Жерара Піке стали чітким сигналом для правлячої хунти, яка почала інтенсивніше працювати над підписанням молодого центрбека, особливо – після проваленого трансферу Маттіса де Лігта.

Бартомеу більше не вірить в мегатравматичного Умтіті, який знехтував операцією, щоб форсувати підготовку до Мундіалю, а також сумнівається, що юний Тодібо (19) зможе конкурувати на найвищому рівні. Фактично, каталонці залишились з парою Піке-Лангле, чого явно недостатньо для боротьби на довгій дистанції. Барса має намір запросити молодого гравця, який би поволі залучався до стартового складу і повністю замінив Піке через 2-3 роки.

Серб Нікола Міленковіч – один з тих, хто найбільше імпонує "блаугранас". Йому лише 22, але він може похвалитись регулярною грою за Фіорентину та збірну Сербії. Іспанська преса інформувала, що представники Барси переглядали талановитого захисника на матчі Сербія – Україна у відборі до Євро-2020, оскільки за день до цього Абідаль перебував у сусідній Хорватії.

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Андреас Крістенсен – ще одне потенційне підсилення Барси. Данський оборонець Челсі (22), який втратив позиції при Саррі, непогано розпочав нинішній сезон, провівши шість стартових матчів, але згодом вибув через серйозну травму. Втім, каталонців це хвилює не сильно – за попередні роки вони зібрали чимало позитивних відгуків щодо гри кремезного скандинава, переконує MD. Тепер залишається дізнатись, що думає Френк Лемпард про можливу "крадіжку" свого підопічного. Керманич Челсі вважає, що на Крістенсена чекає велике майбутнє.

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– Я чесний з гравцями. Суарес може підтвердити, – цитує Mundo Deportivo Абідаля. – Ще торік я сказав йому, що ми плануємо підписати центрального нападника. Він прийняв це, бо хоче, щоб команда була максимально сильною. Лаутаро Мартінес? Це якісний футболіст, який виріс до пристойного рівня. Ми його добре знаємо. Але є й інші цікаві футболісти.

Отже, технічний секретар офіційно підтверджує, що Барселона перебуває у пошуках нової "дев'ятки", а форвард Інтера – потенційний наступник "Ель Пістолєро". Упродовж перших п'ятнадцяти днів липня клаусула 22-річного аргентинця, трансфер якого "лобіює" Лео Мессі, складатиме 113 млн євро, пізніше – зросте до 150-ти. Лаутаро повністю відповідає вимогам "більше ніж клубу", але Бартомеу вважає, що "нерадзурі" невиправдано завищують його вартість. Президен не збирається платити більше 50-ти, пише MD. З його боку – це питання принципу. Він шкодує, що переплатив за Кроутінью та Дембеле, які вважаються найбільшими трансферними провалами клубу. Тепер потрібно діяти обережніше.

️ #EntrevistaMD a Abidal



️ “A Luis Suárez el año pasado ya le dije que íbamos a buscar un jugador ofensivo”



️ "¿Lautaro? Sí, es un jugador completo, creo que está rindiendo a un gran nivel. Es un jugador que conocemos"



️ Por @RogerTorellohttps://t.co/U1eECk30la pic.twitter.com/5YUNVlkYop — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 17, 2019

Хто, якщо не Лаутаро? Кейн та Мбаппе – більше мрія, ніж реальність. Британець має чинний контракт до 2024-го, а Тоттенхем, схоже, не збираєтья розглядати пропозиції нижче 200 млн євро. Натомість всі дороги француза ведуть у Мадрид, принаймні, на цьому наполягають авторитетні іспанські ЗМІ. Серйозним кокурентом Мартінеса може стати хіба що Обамеянг, який начебто "заморозив" перемовини з Арсеналом щодо продовження співпраці через інтерес з боку каталонського гранда. MD, посилаючись на власні джерела у клубі, пише, що ймовірність трансферу насправді існує, проте габонець не зовсім підходить під віковий ценз Бартомеу. Межа президента – 26.

А ось Неймар, швидше за все, вже не повернеться на Камп Ноу. Бразилець – опція, але не пріоритет, розповідає Фернандо Поло з MD. Реальність така, що клуб не потягне ні його трансфер, ні зарплату, яка може перевалити за 40 млн євро. Значно цікавіше виглядає варіант з Вілліаном. Екс-"гірник" приваблює Барсу власним універсалізмом, досвідом і статусом вільного агента влітку 2020-го. Схожих виконавців з нульовою вартістю на трансферному ринку – обмаль.

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