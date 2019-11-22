Захисник Динамо Самбрано отримав звинувачення у побитті двох дівчат

Перуанський центрбек Динамо Карлос Самбрано може отримати чималі проблеми із законом на батьківщині.

Представника київського клубу звинуватили у побитті двох дівчат, стверджує Libero.

Рідний клуб Коноплянки вигнав вісьмох темношкірих легіонерів на вулицю – гравці залишились без даху над головою

Одна з жертв заявила, що Самбрано разом з охоронцями побив її та подругу біля нічного клубу. Дівчина запевняє, що саме гравець Динамо вдарив її по обличчю під час інциденту. Потерпілі вже направили відповідну заяву до поліції, також варто зауважити, що одна з дівчат є неповнолітньою. Сам Самбрано наразі не прокоментував інформацію щодо звинувачень.

Екс-форвард Малаги та Марселя Коке арештований – він виявився лідером злочинного угруповання

Нагадаємо, у поточному сезоні 30-річний перуанець не провів жодного матчу за Динамо, однак регулярно отримує виклики у рідну збірну.