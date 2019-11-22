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Захисник Динамо Самбрано отримав звинувачення у побитті двох дівчат

13:04 71 Читать на русском
Захисник Динамо Самбрано отримав звинувачення у побитті двох дівчат
Карлос Самбрано / Getty Images

Перуанський центрбек Динамо Карлос Самбрано може отримати чималі проблеми із законом на батьківщині.

Представника київського клубу звинуватили у побитті двох дівчат, стверджує Libero.

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Одна з жертв заявила, що Самбрано разом з охоронцями побив її та подругу біля нічного клубу. Дівчина запевняє, що саме гравець Динамо вдарив її по обличчю під час інциденту. Потерпілі вже направили відповідну заяву до поліції, також варто зауважити, що одна з дівчат є неповнолітньою. Сам Самбрано наразі не прокоментував інформацію щодо звинувачень.

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Нагадаємо, у поточному сезоні 30-річний перуанець не провів жодного матчу за Динамо, однак регулярно отримує виклики у рідну збірну.

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Динамо Динамо Карлос Самбрано Карлос Самбрано
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