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Мілевського оштрафували на серйозну суму – покарання зазнав і клуб українця

20:45 1300 Читать на русском
Мілевського оштрафували на серйозну суму – покарання зазнав і клуб українця
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Нападник брестського Динамо Артем Мілевський вкотре постраждав за свої емоції.

Чергове засідання контрольно-дисциплінарного комітету Білоруської асоціації футболу (АБФФ) оштрафувало екс-форварда київського Динамо і збірної України Артем Мілевського, який нині захищає кольори брестського Динамо, повідомляє офіційний сайт АБФФ.

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Нападник зазнав матеріального покарання на суму 5100 білоруських рублів (60 000 гривень). На таку ж суму було оштрафовано і сам клуб. Мілевський постраждав через вживання ненормативної лексики під час матчу 28-го туру проти Іслочі, а клуб – "завдяки" своїм фанатам, які використовували і кидали піротехнічні засоби.

Нагадаємо, Мілевський зі своїм клубом знаходиться за два кроки від чемпіонства – Динамо залишилось провести ще два матчі: проти Вітебська та мінського Динамо. Наразі брестський клуб посідає першу сходинку і випереджає свого найближчого конкурента – БАТЕ – на 5 очок.

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