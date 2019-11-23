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ПСЖ легко переміг Лілль – Неймар повернувся після травми та відзначився ефектним фінтом

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ПСЖ легко переміг Лілль – Неймар повернувся після травми та відзначився ефектним фінтом
Мауро Ікарді / фото ФК ПСЖ

В рамках 14-го туру чемпіонату Франції ПСЖ впорався із Ліллем (2:0). Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

 

Чемпіонат Франції 2019/20, 14-й тур

ПСЖ – Лілль – 2:0

Голи: Ікарді, 17, Ді Марія, 31

Головною подією матчу стало повернення Неймара на футбольне поле після чергової травми. Але перемогу приніс не він: Ікарді відкрив рахунок на 17 хвилині з передачі Гуйє, а на 31 Ді Марія поставив крапку в матчі, асистував йому Дракслер. Неймар же відзначився ефектним пасом на Ді Марію в оточенні трьох захисників. Цікаво, що на поле повернувся і Едінсон Кавані, який раніше заявив про бажання покинути паризький клуб.

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До слова, ПСЖ набрав 33 очки та очолює чемпіонат Франції з 11-очковим відривом. Лілль з 19 пунктами посідає 7 місце.

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